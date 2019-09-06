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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
06.09.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Brexit çıkmazının sürmesiyle Avrupa piyasaları karışık

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Brexit çıkmazının sürmesiyle Avrupa piyasaları karışık

Avrupa hisse senedi piyasalarında, Brexit süreci belirsizliğinin etkili olmaya devam etmesiyle karışık bir seyir izlendi.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson Perşembe günü ülkenin Avrupa Birliğinden (AB) Ekim ayında ayrılması için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, AB'den tamamen anlamsız bir Brexit ertelemesi talep etmektense bir çukurda ölmeyi tercih edeceğini söyledi.

İngiltere medyasında yer alan bazı haberlerde de İşçi Partisinin söz konusu erken seçimi Kasım ayına ertelemeye çalıştığını, seçimin daha erken yapılması durumunda parti lideri Jeremy Corby'nin yeterli oy alamamasından endişeli olduğunu öne sürmüştü.

Ayrıca, yatırımcılar gün içinde Birleşik Krallık ve AB'den gelecek ekonomik verileri takip edecek.

Gelişmelerin ardından;

- DAX yüzde 0.17 ile bir değişim göstermezken, DAX yüzde 0.17 yükseldi ve FTSE yüzde 0.27 düştü.

Bunun yanında euro dolar karşısında yüzde 0.08 artışla 1.1043 euroya yükselirken, sterlin ise dolar karşısında yatay seyrederek 1.2326 sterlinden işlem gördü.

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