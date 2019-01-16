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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
16.01.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Brent petrolün varili 60,69 dolar

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Brent petrolün varili 60,69 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,69 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,09 dolardan güne başlayan ve gün içinde 60,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 60,56 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 60,69 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 52,22 dolardan alıcı buldu.

Çin, Japonya ve ABD'den sonra Brexit gelişmeleri sonrası İngiltere'de de oluşan ekonomiye ilişkin olumsuz beklentiler, küresel piyasalarda endişe oluşturuyor. Buna karşın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerin 1 Ocak itibarıyla başlattığı petrol kesintisi kararının olumlu etkileri fiyatları desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresince (EIA), ABD'nin günlük petrol üretiminin 2019'da 1,14 milyon artışla 12,07 milyon varile, 2020'de ise 790 bin varil artışla günlük 12,86 milyon varile yükseleceği bildirildi.

EIA tarafından ABD'nin 2020'de net petrol ihracatçısı konumuna geleceği belirtildi.
Brent petrolde, teknik olarak 60,78 ila 60,93 dolar aralığının direnç, 60,48 ila 60,63 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

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