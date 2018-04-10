Brent petrolün varil fiyatı 69,08 dolar
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 69,08 dolardan işlem görüyor.
Dün 67,06 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 68,78 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 68,48 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.14 itibarıyla yüzde 0,87 artarak 69,08 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,87 dolardan alıcı buldu.
Uzmanlar, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ülke ekonomisini ABD'nin daha düşük ithalat tarifesi uygulamasına açabileceğini belirtmesi ve yükselen tansiyonu düşürücü nitelikteki açıklamalarının, ticaret savaşı olasılığında yumuşama sinyali olarak algılandığını kaydetti. Söz konusu durum petrol piyasalarında olumlu bir hava oluşturdu.
Öte yandan ABD'nin İran, Venezuela ve Rusya gibi büyük petrol üreticileri üzerinde uygulamak istediği ekonomik yaptırımların piyasalarda baskıyı artırabileceği vurgulanıyor. Ayrıca, küresel petrol piyasalarındaki arz fazlası, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırıyor.
Brent petrolde teknik olarak 69,10 ile 69,18 dolar aralığının direnç, 68,94 ile 69,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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