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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
08.10.2018 - 16:01, Son Güncelleme:

Boyner Gruptan enflasyonla mücadeleye destek

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Boyner Gruptan enflasyonla mücadeleye destek

BOYNER Grup, tüm şirket ve markalarıyla enflasyonla mücadeleye tam destek vereceğini açıkladı. Boyner Grup CEOsu Cem Boyner, Enflasyonla topyekün mücadelede hükümetin, iş dünyasının ve sivil toplumun geliştireceği rasyonel ve etkili tüm girişim ve inisiyatiflere destek vereceğiz dedi.Grup şirketleri önümüzdeki dönemde müşterilerinin alım gücünü koruyacak ve artan enflasyon yükünü hafifletecek özel kampanyalar, indirimler, taksit fırsatlarını devreye alacak.

GRUP, enflasyonla savaşa etkin katılım için tüm perakende şirketlerinde müşterilerinin alım gücüne destek olmak için satış kampanyaları, indirimler ve ödeme kolaylıklarını da içeren bir eylem planını hayata geçirme kararı aldı. Bu eylem planına ek olarak Boyner Grup şirketleri tarafından üretilen ve 500ün üzerinde mağaza ve e-ticaret sitesinde satılan Boyner Grup markalarında yüzde 10 indirim uygulanacak. Bu indirim Altınyıldız Classics, Beymen, Beymen Club, Cotton Bar, Divarese, Fabrika, Limon ve Network gibi markaları da kapsayan 30un üzerinde markada geçerli olacak. Takip eden dönemlerde ise bu oran daha da artacak. Alışverişin yeni icadı olarak 2015te lanse edilen Hopi ise tüketicilerin alım gücünü artıran ve yeni kampanya ve teklifler geliştirerek üye şirketlerin verimliliğini daha da artıran projeleriyle enflasyon mücadele çabalarını Grup şirketleri ve perakende sektörü dışına da taşıyacak.

MÜŞTERİMİZİN YANINDA OLMAK, ALIM GÜCÜNÜ KORUMAK EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ

Enflasyonla topyekün mücadelede hükümetin, iş dünyasının ve sivil toplumun geliştireceği rasyonel ve etkili tüm girişim ve inisiyatiflere destek vereceklerini açıklayan Boyner Grup CEOsu Cem Boyner enflasyonla mücadelenin, ekonominin tüm aktörlerinin etkin katılımını ve koordinasyonunu gerektirdiğini belirtti.

Ekonomik istikrarın ve sağlıklı bir ekonominin ön koşulunun fiyat istikrarı olduğunu vurgulayan Cem Boyner Ekonomimizin sağlıklı olabilmesi, yatırım, üretim, ticaret ve tüketim ortamının düzgün işleyebilmesi için enflasyonu düşürmek zorundayız. Alınmakta olan makroekonomik tedbirlerin yanısıra iş dünyasının alacağı mikroekonomik tedbirlerin de tamamlayıcı olacağına inanıyoruz. Perakende sektörünün var olma nedeni tüketicinin ihtiyaç ve taleplerini doğru yer ve zamanda karşılayabilmektir. Böyle dönemlerde de bize düşen en önemli sorumluluk doğru ürün, doğru fiyat ve doğru kampanyalarla müşterilerimizin alım gücüne destek olmaktır. Özellikle enflasyon ortamında perakendecilerin müşterisinin yanında olması ve müşterisinin alım gücünü koruması sürdürülebilirlik için esastır. Hane ekonomilerini ayakta tutmak ve güçlendirmek zorundayız. Tüm Boyner Grup markalarında yapacağımız satış kampanyaları, indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla müşterimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi.ÿ

Enflasyonla mücadeleye tam destek veren Boyner Grup Şirketleri ise şöyle:

AY Marka, Beymen, BR Mağazacılık, Boyner, Hopi, Morhipo.

 

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