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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.07.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

BOTAŞ 1 milyon 200 bin metrekarelik alanı ağaçlandıracak

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BOTAŞ 1 milyon 200 bin metrekarelik alanı ağaçlandıracak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında toplam 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması yapacak.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Milli Enerji ve Maden Politikası" doğrultusunda atılan adımların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

TürkAkım projesi kapsamında, BOTAŞ, Orman Genel Müdürlüğü ve South Stream şirketi arasında imzalanan protokol çerçevesinde toplam 1 milyon 200 bin metrekarelik alan ağaçlandırılacak.

BOTAŞ Silivri İşletme Müdürlüğünde 200 bin metrekare, Tuz Gölü İşletme Genel Müdürlüğünde 100 bin metrekare ve Tekirdağ'daki ağaçlandırma sahalarında 900 bin metrekarelik alanda ağaç dikimine başlandı.

Proje kapsamında Tuz Gölü İşletme Genel Müdürlüğündeki sahaya 10 bin, BOTAŞ Silivri İşletme Müdürlüğündeki sahaya 20 bin ve Tekirdağ'daki ağaçlandırma sahasına 85 bin olmak üzere toplam 115 bin ağaç dikilecek. Orman Genel Müdürlüğü, ağaçların bakımını 5 yıl boyunca yapacak.

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