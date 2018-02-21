Borsa İstanbul'da gong Peker GYO için çaldı

"PEKGY" koduyla işlem görecek olan Peker GYO'nun halka arz sonrasında, payların yüzde 45'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 35'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si ise yabancı yatırımcılara satışa çıkarken şirketin yüzde 32'si halka açılmış oldu.

Peker GYO'nun halka arz edilen paylarına yurt içi bireysel yatırımcılardan 10,2, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 8,57, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 2,6 kat talep gelirken; genel talep, toplamda halka arz edilen payların yaklaşık 8 katı olarak gerçekleşti.

Peker GYO'nun 1 TL nominal değerdeki 9 milyon 600 bin adet payı, pay başına 5,50 TL fiyat ile halka arz edilirken, söz konusu payların tamamı satıldı.

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin konsorsiyum lideri olduğu 19 aracı kurum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzın talep toplama işlemleri 15-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmişti.



"TOPLAM PİYASA DEĞERİ İSE 12 MİLYAR TL"



Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Ergun, bu sene gerçekleşen 6 halka arzda, halka arz tutarının 3 milyar TL, toplam piyasa değerinin ise 12 milyar TL olduğunu belirtti.

Bu halka arzlardan pay alan yatırımcı sayısı 56 bin 500 kişiye ulaştığına işaret eden Ergun, "Bu yatırımcıların 15 bini ise halka arzlardan ilk defa pay alan, yani Borsamıza yeni gelen yatırımcı sayısıdır. Bir taraftan, halka arzlar ile Borsamıza gelen şirketlerin sayısını artırmaya çalışırken, diğer taraftan da Borsamıza yeni yatırımcıların gelmesini hedefliyoruz." dedi.

Ergun, 2018 yılında Borçlanma Aracı ve Kira Sertifikası İhracı'nın 23 milyar lirayı aştığını ve 2018'de geçen yılki rakamı geçmeyi hedeflediklerini aktararak, "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı dışında artık Gayrimenkul Yatırım Fonları da artık işlem görebiliyor.

Nitekim Borsamız'da yakın zamanda 3 adet Gayrimenkul Yatırım Fonu Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda işlem görmeye başladı. Birkaç tane daha Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda işlem görmek için hazırlık içinde olduğunu biliyoruz." bilgisini verdi.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"



Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker de halka arz kapsamında yerli ve yabancı yatırımcılardan gelen yüksek talebin, Türkiye ekonomisine ve Türk gayrimenkul sektörüne duyulan güvenin bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Halka arzla birlikte artık bizler için yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonraki süreçte, ortaklarımızın gücüyle, Türkiye’de ve Avrupa’da büyümemize hız kesmeden devam edeceğiz. Dünyanın farklı coğrafyalarından her gün proje teklifleri alıyoruz.

Bunların arasından, küresel büyüme vizyonumuza katkı sağlayacak projeleri değerlendirip, portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ekonomisinin dünyada hak ettiği seviyeye gelmesi için var gücümüzle çalışacağız."



GERİ ALIM TAAHHÜDÜ



Edinilen bilgiye göre, Peker GYO ve ortaklar tarafından 1 yıl boyunca pay satmama ve bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdünün geçerli olacağı halka arzda yatırımcılar, paylarını 45 gün süreyle aralıksız bir şekilde hesaplarında tutmaları durumunda, hisselerin ilk işlem gününden 45 gün sonra hisse başına 5,61 TL fiyattan geri satma hakkına sahip olacak.