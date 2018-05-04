'Borsa İstanbul halka arzında değişiklik yok'
Borsa İstanbul CEO'su Himmet Karadağ, Borsa İstanbul'un bu yıl içinde halka arz edilmesi planında değişiklik olmadığını söyledi.
Karadağ bu sabah düzenlenen gong töreninin ardından erkene alınan genel seçimler nedeniyle Borsa İstanbul'un halka arzı planlamasında değişiklik olup olmadığı sorusuna, "Daha önce açıklamıştık, bu planda değişiklik yok" cevabını verdi.
Karadağ Şubat ayında Borsa İstanbul'un sermayesinin yüzde 25'inin ilk yarı bilançosunun ardından yıl sonuna kadar halka arz edileceğini, yurtdışı piyasaların tatil olduğu Kasım-Aralık ayına kalmasını istemediklerini ifade etmişti.
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