Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.893,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,31, holding endeksi yüzde 1,28 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en fazla yükselen yüzde 3,82 ile turizm oldu.

Dünkü sert düşüşün ardından bugüne pozitif başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 115.500 puanı test eden BIST100 endeksi, günün ilk yarısında 115.000-115.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 puanın direnç, 113.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.