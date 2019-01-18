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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.01.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Borsa güne yükselişle başladı

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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,39 artışla 97.192,90 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 değer kazancıyla 97.192,90 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 375,54 puan ve yüzde 0,39 artışla 97.192,90 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,53 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise 0,48 ile spor oldu.

Dün, 97.354,93 puanla 22 Ekim 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıkan BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 primle 96.817,36 puandan tamamladı.

Analistler, bugün İngiltere'de aylık perakende satışlar ve ABD'de sanayi üretimi verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini söyledi.

Brexit'e ilişkin gelişmeler ve ticaret savaşlarına yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.900 seviyesinin direnç, 95.000-95.500 bandının destek bölgesi konumuna gelebileceğini kaydetti.


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