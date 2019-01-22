Borsa, güne yatay başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBorsa, güne yatay başladı
GeriEkonomi Borsa, güne yatay başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
22.01.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Borsa, güne yatay başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Borsa, güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 artışla 97.990,90 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 değer kazancıyla 97.990,90 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 35,74 puan ve yüzde 0,04 artışla 97.990,90 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,37 ile gıda, içecek oldu.

Dün 100.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 97.955,16 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları, Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezinin açıklayacağı Ekonomik Beklentiler Endeksi verileri ile Davos zirvesinin takip edileceğini bildirdi.

İsviçre'nin Davos kasabasında 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağı zirve, "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" temasıyla bugün başlayacak.

Analistler, cuma gününe kadar devam edecek zirveden, ticaret savaşı, petrol fiyatları ve Brexit sürecinin ekonomiye etkileri üzerine gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın güçlü direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 95.000-95.500 bandının ise destek bölgesi olarak takip edileceğini kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Güzel haber geldi: Bu yıl yüzde 35'i geçecek!

İşbaşı eğitim programına katılanlara yapılan günlük ödeme arttı

Dünyanın en değerli markaları belli oldu! Dev markada gerileme

Kontrol memurunu koyun bekçisi yapan borsaya 250 bin liralık mobbing cezası