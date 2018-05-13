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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
13.05.2018 - 00:46, Son Güncelleme:

Boğaz’daki 9 mahalle ile imar barışı

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
Boğaz’daki 9 mahalle ile imar barışı

İstanbul Boğazı’ndaki 9 mahalle imar barışı kapsamına alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, “Boğaz Kanunu’nda denizi gören öngörünümde olan tepelerin arka taraflarını, yamaçlarını barışa dahil ettik” dedi.

İMAR barışı TBMM Genel Kurulu’nda önergelerle değiştirilerek yasalaştı. Plan ve Bütçe Komisyonunda Boğaziçi Kanunu’nun “öngörünüm” kapsamındaki tüm yerler barıştan muaf tutulurken, genel kurulda verilen bir önergeyle “ekli kroki, listede sınır ve koordinatları gösterilen yerler” denilerek Boğaziçi sahil şeridindeki bazı alanlar yeniden imar barışı kapsamına alındı. Buna göre İstanbul Boğazı’ndaki 9 mahalle imar barışı kapsamında yer aldı.

50 MİLYAR LİRA

Yaklaşık 50 milyar liralık gelir beklenen düzenlemeyle ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, “Bu af değil çünkü yapı kayıt belgesi almak imar planı dışına çıkma hakkı vermiyor. Binayı ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanma hakkı veriyor. Ama ömrünü tamamladığı ya da kentsel dönüşüm için yıkıldığı andan itibaren oradaki imar planları geçerli olacak. Yapı kayıt belgenizi 5 kat için aldınız diye 2 kat imar izni olan yere yeniden 5 katlı ev yapamayacaksınız” dedi.
Plan ve Bütçe Komisyonunda 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun öngörünüme dahil bölümünün yararlanamaması hükmü getirilmişti. Ancak genel kurulda yapılan değişiklikle barıştan yararlanamayacak alan miktarı 8 bin 500 hektardan 4 bin 564 hektara indirildi. Böylece Rumelikavağı, Yeni Mahalle, Merkez, Kocataş, Maden, Büyükdere, Çayırbaşı, İstinye ve Yeniköy’ün bazı bölümleri barışa dahil edildi. Gürgen, Boğaz’da barışa dahil olan ve olmayan yerleri şöyle sıraladı: “Boğaz Kanun’unda denizi gören öngörünümde olan tepelerinin arka taraflarını, yamaçlarını barışa dahil ettik. Cumhuriyet, Kireçburnu, Tarabya barışa dahil değilken; arkasında kalan Rumelifeneri, Rumelikavağı’nın bir kısmı dahil oldu. Maden’in tamamıyla, Sarıyer ve Yeni Mahalle’nin sahil şeridi hariç olmak üzere büyük kısmıyla barışıyoruz. Ortaköy Camisi’nden İstinye’ye kadar Emirgan, Bebek hiçbiriyle barışmıyoruz. Büyükdere’de sahil yok, barışıyoruz. Yeniköy’ün arka tarafıyla barışıyoruz.

KIZ KULESİ ÖRNEĞİ

Yaptığımız çalışmaya site, mahalle, villa çalışması diye bakmayın. Denizden içeriye bakı çalışması bu. 1980 darbesinin ardından çıkan 18 Kasım 1983 tarihli 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu mutlaka değişmeli. Çünkü bu yasaya göre Boğaz, Ortaköy Camisi’nde bitiyor. Oysa Sarayburnu’na kadar uzanmalı. Anadolu tarafında Selimiye Kışlası, Üsküdar meydanı, Harem İskelesi Boğaz değil mi? Beşiktaş, Yıldız Sarayı, Dolmabahçe öngörünüm kapsamında değil. Oysa ben Boğaz’ı Topkapı Sarayı’ndan başlatırım. Kız Kulesi Boğaziçi’nde değil kanuna göre. Değişmesi gerekmiyor mu?”

 

EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYANA KADAR

OTEL restoran, villa, konut, fabrika gibi yapılar orman, yayla, mera, tarihi, doğal, arkeolojik sit alanlarındaysa onların arsaları da kaçak binayı yapanlara satılacak mı? sorusuna ise Gürgen, şöyle yanıt verdi: “Tescile konu edilebilen taşınmaz var, edilemeyen taşınmaz var. Yapı kayıt belgesi, Boğaz, İstanbul Tarihi Yarımada ve Çanakkale Şehitliği ile donatı alanları ve özel mülkiyet dışında olan tüm yapılar için verilebilecek. Bu binalar ekonomik ömrünü tamamlayana kadar kullanılabilecek. Ancak arsalarının satışı için tescile konu edilebilmesi lazım.”

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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