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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Gülseli KENARLI - Can EROK-  Ali AKSOYER-Harun UYANIK / DHA
24.09.2018 - 23:21, Son Güncelleme:

Boğaz'da 60 yalı alıcı bekliyor

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Boğaz'da 60 yalı alıcı bekliyor

Türk Lirası’ndaki dalgalanma İstanbul Boğazı’nda bulunan yalılara da ilgiyi arttırdı. Çoğunlukla Katarlıların almak istediği 60 yalı şu an satışta. Fiyatları 4.5 milyon ile 95 milyon dolar arasında değişen yalıların yanı sıra 40’a yakın yalı dairesi de satışta. Yalı dairelerinde fiyatlar da 1.7 ile 12 milyon dolar arasında.

İSTANBUL Boğazı’nda 60 yalı satılmayı bekliyor. Yalıların fiyatları 4.5 milyon dolar ile 95 milyon dolar arasında değişiyor. Yalılara en büyük ilgiyi ise Katarlılar gösteriyor. İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasının en önemli unsurlarında biridir yalılar. Boğaz’ın incisi niteliğindeki yalılardan 60’ı yeni sahibini bekliyor. Osmanlı döneminden beri üst gelir grubunun göz bebeği olan yalılar, genellikle sessiz sedasız satılıyor. İstanbul Boğazı’nın her iki yakasında 366’sı tarihi eser niteliğinde 600 yalı yer alıyor. Bunların 30’u tarihi eser değerinde olan 60 yalı şu anda yeni sahibini bekliyor. Aynı zamanda 40’a yakın da yalı dairesi satışta. Yalı ve yalı dairesi fiyatlarında en büyük etken lokasyon, tarihi değer ve rıhtım uzunluğu... Avrupa Yakası’nda  Bebek ve Yeniköy,  Anadolu Yakası’nda ise Vaniköy, Kandilli ve Anadolu Hisarı’ndaki yalılar çok değerli.  Satılık 60 yalının fiyatları 4.5 milyon dolarla 95 milyon dolar arasında değişirken, yalı dairesi fiyatları ise 1 milyon 750 bin dolar-12 milyon dolar arasında.

Boğazda 60 yalı alıcı bekliyor

KATAR’DAN TALEP

Ayıkcan Emlak Gayrimenkul Danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, yabancıların yalılara son dönemde ilgisinin yoğun olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, şunları söyledi: “Yabancıların şöyle bir düşüncesi var; dolar çok yükseldi, bizim paramız TL bazında çok kıymetli, burada da mülkler TL ile satılıyor, o yüzden benim şansım daha fazla ve çok daha iyi bir mülk alabilirim. Doların çok fazla artmasıyla yalı satışlarında müşterilerin beklentilerinde düşüş oldu. Artık yeni bir kanun çıktı, dolar ve Euro telaffuz edemiyoruz, dolayısıyla şu anda rakamların hepsini TL’ye çevirmek durumundayız. Yerli müşteriler yüzde 40, yüzde 50’ye varan indirimler talep ediyorlar. Bu sadece yalılar için geçerli değil, tüm Boğaz hattı için söyleyebilirim. Yabancılar için ev sahipleri indirimi geçerli kabul etmiyor. Türkiye’de yaşayanları ve yurtdışında yaşayanları ayrı kategorize etmiş durumdalar. En çok Arap ülkelerinden talep var. Özellikle Katar’dan çok fazla talep geliyor. Daha önce Katarlılara çok önemli iki yalı satıldı. Biri Sarıyer’deki Kocataş Yalısı, Yeniköy’deki Şehzade Burhaneddin Efendi Yalısı. O tarz mülkler zaten boğazda çok az. Belki bir tane çok değerli olan aslında sahil sarayı olarak nitelendirebileceğim Zeki Paşa Yalısı var. O tarz mülkler çok ciddi anlamda talep görüyor. Daha çok çevreden görünmeyen, büyük ailelerin yaşayabileceği tarzda mülkler talep ediliyor.  Villalara da çok ciddi anlamda talep geliyor.”

Boğazda 60 yalı alıcı bekliyor

EVRAKA DİKKAT EDİN

Sinem Ayıkcan Yılmaz, yalı alacak olanları öncesinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden mülkün evrakının araştırılması konusunda uyarıyor. Yılmaz, “Yalı eğer tarihi eser vasfındaysa ayrıca Anıtlar Kurulu’na gidip bakılması gerekiyor. Sonuçta ne aldığınızı bilmeniz gerekiyor. Sadece yalılar için değil, Boğaz hattının genelinde imara aykırılıklar var. Anıtlar Kurulu’na gidilip, ‘projesinde aykırılıklar var mı, tescilli mi?’ diye bakılması gerekiyor. İster Anıtlar Kurulu’na tabi olsun, ister olmasın, Boğaz hattında, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün onayını almadan hiçbir şekilde, hiçbir şey yapamazsınız. Bu sadece tarihi eserlere özel bir durum değil. Tüm Boğaz hattındaki gayrimenkullerin, dışına bir boya dahi yapacak olsanız, bazen iç yüzey için de geçerli, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nde onay alması gerekiyor. Eğer tarihi eser vasfı varsa buna bir de Anıtlar Kurulu da ekleniyor” diye konuştu.

Boğazda 60 yalı alıcı bekliyor

BOĞAZ’DA KAÇ YALI VAR?

İSTANBUL Boğazı'nda, Sarıyer'de 136, Beykoz'da 109, Üsküdar'da 84, Beşiktaş'ta ise 37 tarihi eser niteliğinde yalı var. Boğaz'daki birinci sınıf tarihi yalı sayısı Beykoz'da 18, Üsküdar'da  24, Sarıyer'de  41 ve Beşiktaş'ta 6 olmak üzere 89 adet. İkinci sınıf tarihi yalıların dağılımı ise Beykoz'da 64, Üsküdar'da 20, Sarıyer'de 74 ve Beşiktaş'ta  30 olmak üzere 208 adet. Üçüncü sınıf tarihi eser niteliği taşıyan yalılar ise Beykoz'da 27, Üsküdar'da 20, Sarıyer'de 21, Beşiktaş'ta ise bir olmak üzere toplam 69 adet.

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