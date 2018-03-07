Boğatepe'nin fenomeni herkesi hayran bıraktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" Ödül Töreni oldukça renkli geçti. Türkiye’de iş dünyası, sanat, spor, medya, akademi camialarından yüzlerce kadının katıldığı törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ev sahipliği yaptı.

Törenin en coşkulu anı ise geçtiğimiz hafta sosyal medyada dolaşan videosu ile adeta bir fenomen haline gelen Kars’a bağlı Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Kurucu Üyesi Zümran Ömür’ün ödül aldığı an oldu.

ÜRETMEK İSTİYORUZ

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Kurucu Üyesi Zümran Ömür'e “Girişimci” ödülünü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya verdi. Salonda yaptığı konuşmayla uzun süre alkışlanan Ömür, teşekkür konuşmasında “Biz köy kadınıyız ve üretmek istiyoruz. Üreten kadınlar olarak da sizlere çok teşekkür ederim. Üretmeyen toplum da yok olmaya mahkûmdur diye düşünüyorum” dedi.

Sosyal medyada dolaşan videosunda ise Ömür, kadının toplumda yer alması ve aile içerisinde söz hakkı olması için tıbbi bitkiler üzerine dernek kurduklarını söylüyor. 650 tür bitkiyi ekonomiye kazandırmak için çalışma başlattığını söyleyen Ömür, 35 tür tıbbi bitki öğrendiklerini anlatıyor.

Ömür, eğitimler sırasında kırsaldaki kadınların doktora gittiğinde kendisini ifade edemediğini gördüğünü kırsaldaki kadınların kendisini daha iyi ifade edebilmesi için iletişim kursları, sağlık kursları, beslenme kursları ve Fransızca kursu aldıklarını anlatıyor. Hem üretip hem de tüketmek için yaptıkları çalışmaları dernekte sergilediklerini söyleyen Zümran Ömür, Kars’ın Boğatepe Köyü’nde 2010 yılında ‘Peynir Müzesi’ kurduklarını söylüyor.