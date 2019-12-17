Boeing, 737 Max yolcu uçaklarının üretimini durdurma kararı aldı

Amerikan uçak üreticisi Boeing'in uçuş kontrol sistemindeki üretim hatası nedeniyle 346 kişinin öldüğü iki kazaya karışan 737 Max serisi yolcu uçaklarının üretimini yeni yıldan itibaren geçici olarak durdurma kararı aldı.



Şirketten yapılan açıklamada, ABD dahil birçok ülkede uçuş yasağı bulunan uçaklar, düzenleyici kuruluşlardan yeniden onay alana kadar Boeing'in ABD'nin Washington eyaletindeki Renton fabrikasında Ocak 2020'den itibaren üretime ara verileceği belirtildi.



Açıklamada, fabrikada çalışan 12 bin işçinin, "şimdilik işten çıkarılmasının düşünülmediği" kaydedildi.



ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) pazartesi yaptığı açıklamada, " 737 Max'lerin yeniden havalanmasına ne zaman izin verileceği konusunda gerçekçi olmayan beklentiler oluşturulmaması" konusunda uyarmıştı.



BOEİNG 737 MAX 8 KRİZİ



Boeing, geçen yıl "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.



Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.



Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.



Her iki kazada da 737 Max 8 tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının, "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sistemini otomatik devreye sokmasını etkilediği belirtilmişti.