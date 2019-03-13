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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
13.03.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Boeing 737 max uçağının özellikleri nedir?

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Boeing 737 max uçağının özellikleri nedir?

Amerikalı Boeing firmasının yelpazesinde yer alan 737 Max uçağı, 4 farklı seriye sahiptir. Maksimum koltuk sayısı ve menzili ile birbirinden ayrılan Boeing 737 Max uçağı, 35,9 metre kanat açıklığına sahiptir. Boeing 737 Max modelinin bazılarında ise yardımcı tank seçeneği yer almaktadır. İşte, o model hakkında Boeing'in resmi internet sitesinden alınan bilgiler

Boeing 737 Max uçağı, 4 farklı teknik özellik ile satışa sunulmaktadır. Normal bir 737 uçağına göre daha fazla kapasiteyi barındırması ve bazı yenilikleri içermesi sebebiyle havayolu şirketleri tarafından tercih edilen Boeing 737 Max, geniş koltuk aralıklarına sahip olmasıyla bilinmektedir.

LEAP-1B MOTORU KULLANIYOR

Yakıt tasarrufu sağlayan CFM International LEAP-1B motorları kullanan 737 MAX, kıvrık kanat ucu tasarımındaki iyileştirmeler ile tek koridorlu uzun menzil uçaklar arasında biraz daha öne çıkmıştır.

BİN KİLOMETRE MENZİL

737 MAX'in 3.600 deniz milinden fazla olan uçuş menzili bulunmaktadır.  Bu, 405-580 deniz miline (750-1.075 km) tekabül edebilmektedir.

4 FARKLI MODEL

737'nin bu serisinde 737 Max 7, 737 Max 8, 737 Max 9 ve 737 Max 10 olmak üzere 4 farklı seçenek bulunmaktadır.

Max 7'de maksimum 172 koltuk (35 metre gövde uzunluğu),
Max 8'de maksimum 210 koltuk (39 metre gövde uzunluğu),
Max 9'da maksimum 220 koltuk (42 metre gövde uzunluğu),
Max 10'da ise maksimum 230 koltuk (43 metre gövde uzunluğu) kapasitesi bulunmaktadır.

Tüm modellerde kanat genişliği ise 35,9 metre uzunluğundadır. Max 9 ve 10 modellerinde ise birer yardımcı tank özelliği bulunmaktadır.

 

 

 

 

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