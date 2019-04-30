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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ/ Bodrum
30.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bodrum’un Venedik’i

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Bodrum’un Venedik’i

SON yıllarda gayrimenkul sektörünün önemli adreslerinden biri olan Bodrum’da yeni bir proje daha hayata geçiyor.

Rusya, Amerika, İngiltere’de projelerine devam eden Ant Yapı Bodrum’daki ilk projesi Anthaven’ı satışa çıkardı. Birinci etabında sona gelinen ve örnek daireleri hazırlanan projeyi Ant Yapı’nın davetlisi olarak gittiğimiz Bodrum’da yerinde inceledik. Projenin toplam değerinin 2 milyar lira olduğunu belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, ilk etabının mayıs 2020’de teslim edileceğini söyledi. Bodrum Aspat’ta hayat bulan projenin, toplam 210 dönüm alan üzerinde kurulduğunu belirten Okay, “Proje 3 etaptan oluşacak. Villa, lüks konut, otel, ticari alan gibi bağımsız birimlerin yer alacağı Anthaven’ın ilk etabında 162 konut var. Projede toplam 600 konut bulunacak” dedi. Ant Yapı, daha önce Alaçatı’daki projesi Port Alaçatı’da hayata geçirdiği Venedik’in kanal modelini Bodrum’a taşıdı. Buna göre, konut sahipleri proje içinde açılan kanal ile denize ve çarşıya ulaşabilecek. Ayrıca projede yer alacak limana büyük tekneler bağlanabilecek.

KOS MANZARALI

Projede satışa çıkan konutların metrekare fiyatlarının 2.800 Euro’dan başladığını kaydeden Okay, ilk etabın yüzde 30’unu sattıklarını açıkladı. Okay, “Aspat, Bodrum yarımadasının en güneyinde ve Kos Adasının karşısında bulunuyor. 12 ay yaşamın sürdürülmesi hedefiyle limandan otele, çarşıdan tertemiz plajına kadar özel bir projeyi hayata geçirdik. Hem ev sahipleri, hem de sosyal tesislerden yararlanmak isteyen misafirlerimizi ağırlamaya hazırlanıyoruz” diye konuştu. Aspat’ın tarihi ve kültürel değerine dikkat çeken Okay, projenin açık hava heykel müzesi, çeşitli sanat organizasyonları ile bir merkez haline geleceğini söyledi. Projenin inşası sürecinde hiçbir ağacın zarar görmediğine dikkat çeken Okay, proje tamamlandığında 3 binden fazla yeni ağacın dikileceğini de ekledi.

TEK YOL ÜRETİM

GAYRİMENKUL sektörünün zor dönemlerden geçtiğini söyleyen Mehmet Okay, her koşulda üretimden yana olduklarını dile getirdi. Türkiye’nin ve sektörün zor süreçler konusunda tecrübeli olduğunu ifade eden Okay, “Üretmekten, ihracattan, ekonomiyi canlı tutmaktan başka çare yok. O yüzden biz kontrollü büyümeye, yeni yatırımlar yapmaya devam ediyoruz” dedi. İstanbul’daki sağlık rezidansı konseptiyle hayat bulan Antwell projesinin yaz son teslim edileceğini anlatan Okay, taahhüt işi olan Galataport’u ise gelecek yıl teslim edeceklerini belirtti. Rusya’da havalimanı’ndan Soçi Olimpiyat Köyü’ne kadar çeşitli alanlarda projeler geliştirdiklerini ve Rusya’nın önemli geliştiricilerinden olmaya devam edeceklerini anlatan Okay; İngiltere’de de proje sayılarını artırdıklarını ifade etti. Mehmet Okay, “Rus işverenlerle gittiğimiz İngiltere’de son iki işimizi İngilizlerden aldık. Pek çok malzemeyi ise Türkiye’den götürüyoruz. Yine Rus işverenlerle ABD’de New York ve Miami’ye geçtik” diye konuştu.

RADISSON COLLECTION TÜRKİYE’YE GELİYOR

ANT Yapı, Anthaven projesinde yer alacak otel için Radisson’un özel markası ‘Collection’ ile anlaştı. Radisson Collection, Ant Yapı ile 2020 yıl sonunda Türkiye’de olacak. Türkiye’ye ilk defa gelecek otel, Anthaven’de 80 lüks oda ile 1.250 metrekare spa alanıyla hizmet verecek.

 

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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