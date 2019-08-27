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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
27.08.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Bodrum'daki asansörün yıkımı 3 gündür devam ediyor

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Bodrum'daki asansörün yıkımı 3 gündür devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un emri ile Bodrum kıyılarında başlayan kaçak yapılarla mücadele devam ediyor. Küçükbük Mahallesi Çeteli burnunda bulunan milyon dolarlık projede dev asansör yıkımı 3 gündür sürüyor. 1 ay içerisinde belirlenen yapılar yıkılmazsa Bakanlık ve Bodrum Belediyesi tarafından yıkıma başlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bodrum'da kıyı ve koylarda incelemelerde bulunmasının ardından milyon dolarlık projenin kaçak olan kısımlarının yıkımına başlandı. Önceki gün Küçükbükü Mahallesi Çeteli burnunda bulunan villa ve otelin bulunduğu bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkililer ile Bodrum Belediyesi ekipleri dev asansörü yıkma kararı almıştı.

İş makinesinin giremediği bölüme projenin sahibi kendisinin kolonları keserek vinç ile alacağını söylemişti. Bodrum Belediyesi yetkililerinin gözlemleriyle yıkım işlemleri 3 gündür sürüyor.

330 villa ve bir otelden oluşan “the bo viera” projesinin dev asansörünün yıkımı 3 gündür sürüyor. Asansörün yerinde durduğu sahiline bir vincin geldiği dikkatlerden kaçmadı.

Çeteli burnunda bulunan denize sıfır 154 bin metrekarelik arazide inşa edilmeye başlanana proje Bodrum Belediyesi tarafından 8 kez mühürlenmişti. Projenin yapımı Şubat 2016'da başladı. 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen projeye tepki gösteren bölge sakinleri onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için dava açtı. Muğla 2. İdare Mahkemesi 18 Temmuz 2018'de aldığı kararla, plan değişikliğinde kamu yararı olmadığını belirterek yürütmeyi durdurdu. Proje sahibi firma itiraz etti ve istinaf mahkemesine başvurdu. Üst mahkeme Haziran 2019'da verdiği kararda, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı iptal etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Bodrum'da bulunan bin 611 konut, 4 otel inşaatı durduruldu. Kaçak olan binaların yıkımı için 1 ay müddet veren Bakan Kurum “yıkmazlarsa biz yıkarız” diyerek Bodrum’daki kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini söyledi.

Bakanlık yetkilileri incelemelere devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından 15 kişilik özel ekip Bodrum’a gönderildi. Belediye İmar ve Fen İşlerinde incelemeler yapan ekip, Bodrum’daki yapıları da teker teker incelemeye aldı. Şimdiye kadar Yalıkavak Mahallesi'nde 425 konut, 1 otel, Gündoğan Mahallesi'nde 90 odalı otel ve 330 konut, Göltürkbükü Mahallesi'nde 166 konut, 1 otel, Gümbet Mahallesi'nde 131 konut ve Yalıçiftlik Mahallesi'nde 400 adet konut tespit edildi.

Öte yandan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ise seçildikten sonra Bodrum’un yapısına uygun olmayan hiçbir projeye izin vermediği, imara aykırı hareket eden birçok projeyi mühürleyerek inşaatı durdurma kararı aldığı ortaya çıktı.

Bodrumdaki asansörün yıkımı 3 gündür devam ediyor

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