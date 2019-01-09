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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
09.01.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Bitcoin'in 4 bin dolar üzerindeki seyri devam ediyor

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Bitcoin'in 4 bin dolar üzerindeki seyri devam ediyor

Dünya genelinde merkez bankalarının kripto para birimlerine ilişkin yaklaşımlarının değişmesiyle kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar sürerken, Bitcoin 4 bin dolar üzerindeki düzeyini korumaya devam ediyor.

ULUSLARARASI Ödemeler Bankası (BIS) yayınladığı raporda, ankete katılan 63 merkez bankasından yüzde 70'inin kendi dijital para birimini (central bank digital currencies / CBDC) piyasaya sürme konusunda çalışmalar yaptığını ortaya koydu. Aralarında İsveç, Uruguay ve Güney Afrika'nın bulunduğu beş ülkedeki merkez bankasının pilot projelerini piyasaya sürdüğünü belirten rapor, yüzde 40'ının ise bu konuda emin olmadığını vurguladı.

Merkez bankalarının kripto para birimleri üzerindeki kararsızlığı sürerken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.19 artışla 4,053 dolara yükseldi ve 70 milyar 818 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.7'sini oluşturdu.

Toplam 2,091 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.37 ile yalnızca Bitcoin SV düştü. En büyük 100 kripto para birimindeki artış eğilimine yüzde 24.71 ile 51'inci sıradaki Holo öncülük ederken, son 24 saatte gerileyen 21 kripto para birimi arasından da yüzde 7.37 ile en çok 70'inci sıradaki MaidSafeCoin düştü.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 136 milyar 933 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 25 milyar 555 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.19

Ethereum yüzde 1.84

Ripple yüzde 0.74

Bitcoin Cash yüzde 1.32

EOS yüzde 2.13

Litecoin yüzde 3.02

Stellar yüzde 2.09

Tether yüzde 0.36

TRON yüzde 7.73 artarken

Bitcoin SV yüzde 0.37 düştü.

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