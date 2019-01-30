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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
30.01.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Bitcoin yeniden 3,500 dolar düzeyine yaklaştı

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Bitcoin yeniden 3,500 dolar düzeyine yaklaştı

Kripto para birimleri piyasaları, dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan siber saldırılar sebebiyle hafif sarsılırken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın piyasaya ortak kripto para birimi sürecekleri haberlerinin ardından toparlandı, Bitcoin 3,458 dolardan işlem görüyor.

Yeni Zelanda merkezli kripto para birimi borsası Cryptopiaya 14 Ocakta düzenlenen 16 milyon dolarlık saldırı ve İtalya'da mahkemenin İtalyan merkezli kripto para birimi borsası Bitgrail'in kurucusu Fransesco Firanoyu, borsaya geçen yıl düzenlenen ve 170 milyon dolar değerindeki kripto para biriminin çalınmasıyla sonuçlanan saldırıdan suçlu bulması ve Firanon'un söz konusu kaybı karşılaması gerektiği kararının ardından piyasada güvensizlik oluşmuştu.

Piyasada görülen dalgalanmalar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın ortak kripto para birimleri projesi Aber duyurusunun ardından duruldu ve hafif artış görüldü. İki ülke arasındaki finansal işlemlerde kullanılacak olan söz konusu kripto para biriminin piyasaya sürülme tarihi henüz belli olmazken, iki ülkedeki merkez bankalarının deneme sürecinde olduğu belirtildi.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.95 artışla 3,458 dolara yükselirken, 60 milyar 563 milyon dolarlık piyasa hacmiyle de piyasanın yüzde 53.5'ini oluşturdu.

Toplam 2,121 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.17 ve yüzde 0.29 ile sırasıyla yalnızca Tether ve Stellar geriledi.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 79'u yükselirken, artış eğilimine yüzde 16.56 ile 82'nci sıradaki MobileGo öncülük etti ve yüzde 9.96 ile en çok 68'inci sıradaki Aurora değer kaybetti.

Piyasadaki hafif artışın etkisiyle piyasa hacmi 113 milyar 305 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 17 milyar 312 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.95

2.Ripple yüzde 0.24

3.Ethereum yüzde 1.30

4.EOS yüzde 2.55

6.Bitcoin Cash yüzde 2.12

7.Litecoin yüzde 1.64

8.TRON yüzde 4.34

10.Bitcoin SV yüzde 2.43 artarken

5.Tether yüzde 0.17

9.Stellar yüzde 0.29 düştü.

 

 

DHA-Ekonomi - - EKONOMİ SERVİSİ
2019-01-30 09:56:00

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