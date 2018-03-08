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Bitcoin yeniden 10 bin doların altında

DHA
08.03.2018 - 12:11 | Son Güncelleme:

Kripto para birimleri piyasalarına getirilen kısıtlama ve düzenleme haberlerinin yanında, "Kahin" diye bilinen ABD’li ekonomist Nouriel Roubini’nin, blok zinciri piyasasını "boş bir hayalden ibaret" diye nitelendirmesinin de etkisiyle, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 95'i düşmesiyle piyasa hacmi 400 milyar doların altına indi.

Toplam 1,543 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasada genel bir düşüş gözlemlenirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 7.63 düşerek 9,834 dolardan işlem görürken, 166 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.8ini oluşturdu.

Piyasada gözlemlenen genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi 30 milyar dolar düşüşle 398 milyar dolar olarak gerçekleşirken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 21.8 milyar dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 7.63,

- Ethereum yüzde 5.90,

- Ripple yüzde 5.03,

- Bitcoin Cash yüzde 8.34,

- Litecoin yüzde 6.04,

- NEO yüzde 10.24,

- Cardano yüzde 15.15,

- Stellar yüzde 3.77,

- Monero yüzde 10.11 ve

- EOS yüzde 8.62 düştü

Etiketler: bitcoin , kripto para birimleri
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