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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
14.05.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Bitcoin 8,000 doların üzerinde

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Bitcoin 8,000 doların üzerinde

ABD ve Çinin oluşturduğu ticari gerginliğinin ardından güvenli liman arayışında olan yatırımcıların, kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan olumlu öngörüler ve sektördeki gelişmelerin etkisi ve fırsatı kaçırma korkularıyla Bitcoin 8,167 doları gördükten sonra 8,016 dolara döndü.

ABD ve Çin arasındaki yaptırım savaşının sona ermesi için yapılan müzakerelerde iki tarafın açıklamalarına rağmen anlaşmazlık oluşmasıyla ticari gerginlikler sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergilerinin yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmasının ardından Pazartesi günü Pekin yönetimi, 60 milyar dolar değerindeki ABD ürününe Hazirandan itibaren yüzde 25 vergi uygulanacağını duyurdu.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari gerginlikler, küresel piyasalara da yansıdı. Söz konusu yaptırım çıkmazı sonucu Pazartesi günü küresel piyasalar ekside seyretti.

Küresel gelişmelerin oluşturduğu gerginliğin yanında kripto para birimleri piyasalarında, dünyanın en büyük borsası Binance yapılan ve 40 milyon dolar değerinde Bitcoin çalınmasıyla sonuçlanan siber saldırı sonrası Binance, daha geniş bir güvenlik ağıyla operasyonlara gelecek hafta devam edileceğini duyurdu.

Binance'in yanında kripto para birimi borsası Bitfinex de, yapılan ICO'da (Initial Coin Offering Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) 10 gün içinde 1 milyar dolar elde edildiğini duyurdu. Bitfinex'in CTO'su Paolo Ardoino, "Özel şirketlerin, sektörümüzdeki devler ve sektörün dışındakiler, her biri 100 milyon doların üzerinde yatırım yaptılar. Yine içeriden ve dışarıdan bir sürü kullanıcının her biri 1 milyon doların üzerinde yatırımda bulundu dedi.

Söz konusu gelişmelerle, küresel yatırımcıların kripto para birimlerine yönelmesiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin 2019'un en yüksek düzeyi olan 8,167 doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 13.61 artışla 8,016 dolara yükseldi ve 141 milyar 802 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 59.3ünü oluşturdu.

Bitcoin'deki artışa paralel olarak piyasanın ikinci ve üçüncü en büyük birimleri Ethereum ve Ripple'da da yılın en yüksek düzeyleri görülürken, Ethereum yüzde 10.67 artış ile 200 doların üzerine çıktı ve Ripple de yüzde 22.31 artışla en yüksek hacimli 10'daki ve 100'deki artış eğilimine öncülük etti.

Toplam 2,173 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 8.43, yüzde 6.79, yüzde 1.15, yüzde 0.89, yüzde 0.63, yüzde 0.03 ve yüzde 0.03 ile sırasıyla yalnızca Maximine Coin, KuCoin Shares, Waves, Ravencoin, iExec RLC, USD Coin ve TrueUSD düştü.

Piyasadaki yukarı yönlü seyrin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 26 milyar dolara denk gelen yüzde 22 artışla 239 milyar 293 milyon dolara yükseldi. Piyasa hacmi, en son Kasım 2018'de 200 milyar dolar düzeyini aşmıştı.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 96 milyar 829 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 13.61

Ethereum yüzde 10.67

Ripple yüzde 22.31

Bitcoin Cash yüzde 12.63

Litecoin yüzde 6.67

EOS yüzde 13.62

Binance Coin yüzde 7.14

Tether yüzde 1.03

Stellar yüzde 10.73

Cardano yüzde 10.45 yükseldi. 

 

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