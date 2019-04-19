Bitcoin 5,250 doların üzerinde işlem görüyor

Söz konusu gelişmeler kapsamında Kanada merkezli Blockchain Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Donald Tapscott, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin ardından kripto para birimlerinin gelecekte Çinin resmi para birimi yuanın erini alabileceğini söyledi. Tapscott, verdiği bir röportajda Jinpingin blockchainin Çinin geleceğinde önemli bir rol oynayacağını söylediğini belirtirken, Çinin gelecekte Bitcoin değil kendi kripto para birimlerini kullanacağını söyledi. Tapscott, Çin, gelecekte de yine yuan kullanacak fakat yuan ileride bir kripto para birimine dönüşecek. Çin Merkez Bankası yuanı bir dijital paraya dönüştürecek dedi.

Tapscot'tun açıklamalarının yanında bilgisayar güvenliği yazılımı şirketi McAfee'nin kurucusu ve ABD başkan adayı John McAfee, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoton'un gerçek kimliğini bildiğini ve söz konusu kişinin ortaya çıkmaması durumunda Nakamoton'un kim olduğunu açıklayacağını söyledi. McAfee, paylaşımında şunu yazdı:

Satoshin'in gerçek kimliğini korudum. Ama artık buna bir son vermenin zamanı geldi. Taklitçiler Satoshi olduklarını iddia ediyorlar ve hepimiz bütün zaman ve enerjimizi Satoshin'in kim olduğunu bulmaya harcıyoruz. Bu bir zaman kaybı. Satoshi gerçek kimliğini açıklamazsa ben açıklayacağım.

Kripto para birimlerine ilişkin son gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.33 artışla 5,283 dolara yükseldi ve 93 milyar 274 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.9'unu oluşturdu.

Toplam 2,127 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 1.11, yüzde 1.36 ve yüzde 7.92 ile sırasıyla yalnızca Ethereum, Litecoin ve Binance Coin yükseldi. En büyük 100'deki düşüş eğilimi de devam ederken, son 24 saatte yarısı düştü ve yüzde 12.39 ile en çok 57'nci sıradaki Maximine Coin değer kaybetti.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi 181 milyar doları da aştıktan sonra, 179 milyar 591 milyon dolara çekildi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 45 milyar 23 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.33

2.Ethereum yüzde 1.11

5.Litecoin yüzde 1.36

7.Binance Coin yüzde 7.92 yükselirken

3.Ripple yüzde 1.43

4.Bitcoin Cash yüzde 2.66

6.EOS yüzde 0.08

8.Tether yüzde 0.10

9.Stellar yüzde 0.86

10.Cardano yüzde 3.51 düştü.