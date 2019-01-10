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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
10.01.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Bitcoin 4 bin doların altına indi

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Bitcoin 4 bin doların altına indi

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.99 düşüşle 4 bin doların altına geriledi.

Piyasada bir süredir görülen artış eğiliminin ardından sabah saatlerinde görülen dalgalanmaların etkisiyle 67 milyar 339 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.99 düşerek 3,853 dolara geriledi ve piyasanın yüzde 51.8ini oluşturdu.

Toplam 16,055 adet piyasada işlem gören 2,096 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 13.98 ile yalnızca sabah saatlerindeki artışını koruyan TRON artarken, yüzde 11.0 ile en çok Bitcoin Cash düştü. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de 88si gerilerken, düşüş eğilimine yüzde 16.05 ile 52inci sıradaki Holo öncülük etti.

Ayı piyasasının baş göstermesiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre sekiz milyar dolara denk gelen yüzde 6.15 düşüşle 130 milyar 43 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 18 milyar 831 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 4.99

2.Ethereum yüzde 8.63

3.Ripple yüzde 3.20

4.Bitcoin Cash yüzde 11.0

5.EOS yüzde 3.80

6.Stellar yüzde 4.70

7.Litecoin yüzde 8.92

9.Tether yüzde 0.15

10. Bitcoin SV yüzde 7.68 düşerken

8.TRON yüzde 13.98 arttı.

 

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