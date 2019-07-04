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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.07.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Bitcoin 11 bin dolar seviyelerinde

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Bitcoin 11 bin dolar seviyelerinde

Bitcoin son 24 saatte yüzde 11.35 artışla 11 bin 387 dolara yükseldi ve 202 milyar 652 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 62.4'ünü oluşturdu.

Kripto para birimleri piyasalarında düzeltme hareketinin ardından artış eğilimi devam ederken, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden 90'ı yükseldi.

Piyasada geçen hafta Bitcoin'in 13 bin dolar düzeyini görmesinin ardından başlayan düzeltme hareketi ve ticari gerilimlerdeki hafiflemeyle piyasanın belirleyicisi 10 bin dolar düzeyinin altına inmişti. Piyasada Salı günü yeniden etkili olan artış eğilimine karşın, kripto para birimleri piyasalarına yönelik kararlar ve eleştiriler devam etti.

Nobel Ekonomi Ödüllü Ekonomist Joseph Stiglitz, Facebook'un kripto para birimi Libra'yı eleştirerek, "Yatırımcılar paralarını güvenli ABD Hazine Tahvili’ne ya da hisse senetlerine yatırmak yerine, Facebook’un faizsiz mevduatını neden seçsin?" diye sordu.

Stiglitz, Project Syndicatee yazdığı makalede Facebook'un piyasaya yeni bir kripto para birimi sürme planlarını eleştirerek, Facebook'un yeni bir para biriminin oluşturacağı fırsatları kendi çıkarlarına kullanabileceği düşüncesinin "21'inci yüzyılda Amerikan kapitalizmindeki yanlışı gösterdiğini" belirtti.

Bunun yanında Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurumu (FCA) da, kripto para birimleri türev ürünleri ve borsada işlem borçlanma araçlarının ani ve beklenmedik kayıplara yol açabilme olasılıklarına karşı, perakende müşterilere satışının yasaklanmasını önerdi.

Gelişmelerin ardından piyasadaki artış eğilimi devam ederken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 11.35 artışla 11 bin 387 dolara yükseldi ve 202 milyar 652 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 62.4'ünü oluşturdu.

Toplam 2,308 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte yüzde 1.51, yüzde 1.24, yüzde 1.03, yüzde 0.65, yüzde 0.13, yüzde 0.11, yüzde 0.11, yüzde 0.11, yüzde 0.09 ve yüzde 0.08 ile sırasıyla yalnızca Stratis, UNUS SED LEO, Chainlink, Aurora, USD Coin, Paxos Standard Token, TrueUSD, ICON, BitTorrent ve aelf düştü. Piyasadaki artışa da yüzde 23.78 ile 22nci sıradaki Tezos öncülük etti.

Piyasadaki artışa paralel olarak piyasa hacmi 324 milyar 891 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 85 milyar 262 milyon dolar olarak hesaplandı.

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