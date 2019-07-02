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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
02.07.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Bitcoin 10 bin doların altında

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Bitcoin 10 bin doların altında

Kripto para birimi Bitcoin volatil seyretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sert yükselişte bulunan Bitcoin 10 bin doların altına geriledi.

Kripto para birimleri piyasalarındaki olumlu gelişmelerle yılın yeni rekor düzeylerini gören piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10.45 düşüşle 9 bin 871 dolara geriledi.

Piyasanın belirleyici kripto para birimi Bitcoin 175 milyar 648 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 60.2'sini oluşturdu.

Toplam 2,298 adet kripto para biriminin oluşturduğu en yüksek hacimli 100 birimden son 24 saatte 96sı düşerken, piyasadaki düşüşe yüzde 20.53 ile 32nci sıradaki Crypto.com Chain öncülük etti.

Buna paralel olarak en büyük 10'daki genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi 291 milyar 858 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 89 milyar 382 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 10.45,

Ethereum yüzde 5.92,

Ripple yüzde 4.91,

Litecoin yüzde 7.77,

Bitcoin Cash yüzde 4.04,

EOS yüzde 3.80,

Binance Coin yüzde 2.35,

Tether yüzde 0.15,

Bitcoin SV yüzde 6.73,

Tron yüzde 5.28 düştü. 

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