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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Deniz Kılınç / İstanbul, (DHA) 
05.09.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Bitcoin 10 bin 500 dolarda

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Bitcoin 10 bin 500 dolarda

Avrupa Birliğinden Facebook'un kripto para birimi Libra'ya yönelik yeni endişelerinin ardından piyasada devam eden düşüş eğilimine rağmen, Bitcoin 10 bin 592 dolarla10 bin 500 doların üzerinde seyrediyor.

Avrupa Birliği regülatörleri, Facebook’un kripto parası Libra’nın rekabete zarar verip vermeyeceğini inceliyor. AB Komisyonu’nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, milyarlarca Facebook kullanıcısının kullanımlarına sunulacak Libra’nın rekabet açısından yaratacağı etkiyi ve bir sosyal medya ağının finansal hizmetler sektörüne girmesinin yaratacağı endişeleri değerlendirmekte olduklarını vurguladı. Vestager, soruşturmanın bir müdahalenin gerekli olduğunu kanıtlanması halinde AB’nin hızlı şekilde harekete geçmeye hazır olmasını sağlayacağını belirtti.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.44 artışla 10 bin 592 dolara yükseldi ve 189 milyar 79 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 70.8'ini oluşturdu.

Toplam 2,647 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 3.16 ile yalnızca Monero yükselirken en büyük 100'den de 74'ü düştü ve söz konusu düşüşe yüzde 25.20 ile 83'üncü sıradaki Egretia öncülük etti.

Altcoinlerde etkili olan düşüş eğilimine paralel olarak piyasa hacmi 268 milyar 131 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 50 milyar 491 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.44

10.Monero yüzde 3.16 artarken

2.Ethereum yüzde 1.74

3.Ripple yüzde 0.92

4.Bitcoin Cash yüzde 1.0

5.Litecoin yüzde 0.52

6.Tether yüzde 0.10

7.Binance Coin yüzde 1.08

8.EOS yüzde 0.42

9. Bitcoin SV yüzde 0.97 düştü.

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