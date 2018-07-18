BİST’ten ‘melek’ fonu
TÜRKİYE Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. bünyesinde kurulan ve Borsa İstanbul’un ana yatırımcısı olduğu BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yatırım yapmak ve ortak olmak için paydaşlarını arıyor.
BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 20 milyon TL fon büyüklüğüne sahip olacak ve yüksek büyüme potansiyeli olan, ihracat, teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere, erken aşama girişimlere ve finteklere doğrudan sermaye yatırımı yapacak.
BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile finansal teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık teknolojileri, yapay zekâ, makine öğrenmesi, gıda ve tarım teknolojileri başta olmak üzere yatırımlar hedefleniyor.
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