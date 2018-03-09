Birlikte daha güçlüyüz!

DOĞAN Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı ve Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana ev sahipliğinde geleneksel Dünya Kadınlar Günü yemeğine, holdingin kadın çalışanları ve Doğan Grubu’nun kadın yöneticileri katıldı. Begümhan Doğan Faralyalı, yaptığı konuşmada babası Aydın Doğan’ın iş hayatında hep iyi kadın yöneticilerle çalıştığını söyledi. Kadınlar Günü’nü hep birlikte kutladıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Faralyalı, “Aslında bu bir gelenek haline gelmişti. Her yıl yapıyoruz. Ama genelde holding binasındaki kadınlar toplanıyorduk. ‘Bu sene biraz daha genişletelim grubun farklı şirketlerinin kadın yöneticileri çağıralım’ dedik. Hakikaten harika. Bu salon böyle güzellik görmedi “ diye konuştu.

GRUPTA 2 BİN 803 KADIN

Doğan Grubu’nda 2 bin 803 kadın çalışanın bulunduğunu belirten Begümhan Doğan Faralyalı, “Toplam yöneticilerimiz 750 ve yöneticilerimizin yüzde 33’ü kadın. Bu kötü bir oran diyemeyeceğim. Birçok yerle karşılaştırdığınızda iyi bir oran ama bizim amacımız bunu daha da yukarıya çıkarmak, eşitlemek. Kadınların önünü şirkette daha da çok açmak, yönetim kurullarımızda kadına daha da fazla yer vermek. Daha adil sürdürülebilir bir dünya için cinsiyet eşitliği gerçekten çok önemli. Biz Aydın Bey’den onun iş hayatındaki en önemli destekçilerinden biri olan Sema Hanım’dan aldığımız cesaret ve teşvikle aile üyeleri olarak hepimiz aslında kadın eşitliği konusunda Türkiye’de ve uluslararasında birçok projeye imza atıyoruz “ dedi. Begümhan Doğan Faralyalı, “Kadınların olduğu şirketler daha uzun vadeli düşünüyor, kısa düşünmekten kaçınıyor. Daha işbirlikçi, şeffaf oluyor. Çevre konularında daha duyarlı oluyor. Dolayısıyla gerçekten daha sürdürülebilir daha iyi bir dünya için kadınları toplumun her anlamında çok daha katkı sağlaması için önlerini açmalıyız. Ben bugün size hepinize ‘Ben bu konuda acaba daha fazla ne yapabilirim’ diye kendinize sormanızı rica ediyorum” diye konuştu.

AİLEMDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ VAR





Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ise “Hepiniz hoş geldiniz. Dünyaya ilk gözümü açtım. Dünyanın en güzel kadını anamı gördüm. Nur içinde yatsın sağ olsaydı ayağının altını öperdim. Anamı çok severdim. 56 yıl evvel karımla tanıştım. Onu çok seviyorum. Dört tane kızım var onları da çok seviyorum. Benim ailemde cinsiyet eşitsizliği var. Çünkü ben 5 tane kadınla evde boğuşuyorum. 40 yıldır bir tane de işyerinde boğuşuyorum. Asistanım Arzu karşımda. Ben bir tuttuğum kadını kolay kolay bırakmam. Yine burada yok herhalde onunda yolu açık olsun 40 yıldır sağ kolum olarak çalışan İmre Barmanbek vardı iki numara olarak bizde çalmıştı. Ondan da çok mutluydum. Çok kavga ederiz. Evde de çok kavga ederiz. İmre ile de çok kavga ettik. Şimdi sekreterimle Arzu ile de kavga ediyoruz. Ama yine de onlardan ayrılamıyorum” diye konuştu.