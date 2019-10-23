Bir tatil arası! Kasım ayında 9 günlük tatil turizm sektörüne moral oldu

BU yıl devreye alınan ‘ara tatil’ hem turizmcinin hem de tüketicinin yüzünü güldürdü. 18-22 Kasım’daki ara tatil dönemi (haftasonları ile 9 gün) için tüketiciler tur şirketlerinin kapısını çalıyor. Geçmiş yıllarda sadece sömestr tatili olması sebebiyle söz konusu dönemdeki 15 günlük tatil için yoğun talep yaşanır, fiyatlar da aşırı talep sebebiyle yükselirdi. Şimdi ise talebin bir kısmı ara tatile kaydı. Bu da vatandaşın daha uygun fiyatlı tatil yapmasının önünü açtı. Görüştüğümüz tur şirketi yöneticileri de ilk ara tatil olmasına rağmen tüketicinin gösterdiği talepten memnun.

NİSAN TATİLİ DE İYİ





18-22 Kasım tarihlerine denk gelen dönemdeki yurtdışı turlarının bazılarında yer kalmadığına dikkat çeken Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, daha tüketicinin tam olarak ara tatil fikrine alışmamış olmasına rağmen gelen taleplerden memnun olduklarını söyledi. Öncelikli olarak yurtdışı turların satıldığını vurgulayan Onaran, “Yurtiçi kültür turlarına da talep yoğunlaşmaya başladı. Nisan ayında olacak ikinci ara tatil dönemi için de ciddi talep alıyoruz. Nisan ayında ara tatilin olduğu haftada o ay içindeki diğer aylara göre 2 kat fazla satış var. Ara tatillere olan alışkanlık arttıkça tüketici daha rahat karar vermeye başlayacaktır. Henüz oteller de gelebilecek talep konusunda emin olamıyor. Nisan ayından itibaren diğer ara tatil dönemlerinde gelen talep daha da yukarı çıkacaktır” diye konuştu.

GAP’A İLGİ BÜYÜK

Tatilin açıklanmasının ardından firma olarak hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Jolly Kültür Turları Müdürü Kerem Gökçe, “Mevcut turlara ek olarak ‘butik’ turlar organize ettik. Bu turları Mardin, Antakya, Gaziantep, Van ve Kars gibi iller için planladık. Karadeniz yaylarında insanlara farklı bir deneyim yaşatmak için karlı zamanlarda yayları görebilecekleri turlar planladık. Ege’de antik kentlerin olduğu programlar yaptık. Çalışmalarımız meyvelerini verdi. Söz konusu tatil dönemde GAP turlarımızda uçaklarda neredeyse yer kalmadı. Doğu Ekspresi, İstanbul turu, Eskişehir turu da yoğun ilgi görüyor. Kültür turları bu tatil döneminde çok fazla tercih ediliyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Trakya ve Karadeniz’den gibi Türkiye’nin dört bir yanından kalkışlı turlar düzenliyoruz. Bu sayede çok büyük hareket yaratıyoruz” dedi.

YOĞUNLUĞUN ÖNÜNE GEÇİLDİ





DAHA önceki yıllarda kasım ayının bu dönemleri için çok fazla talep olmadığını belirten Coral Travel Genel Müdürü Mehmet Kamçı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Termal oteller, Sapanca ve Abant gibi bölgelere talep var. Ayrca KKTC’deki oteller çocuklara yönelik kampanyalar düzenlemeye başladı. Kasım ayında Akdeniz’de havaların diğer bölgelere göre daha iyi olması sebebiyle Antalya’ya da talep geliyor. Büyükşehirlerden sıkılanlar nefes almak için Antalya’yı tercih ediyor. Ara tatil sayesinde yılbaşı ve sömestr gibi tatil dönemlerindeki yoğunluğun da önüne geçilecek. İnsanlar tatil planlamalarını buna göre yapmaya başladı. Şu anda çok ciddi bir yoğunluk oluşmasa da göstergeler çok fazla talep olacağı yönünde.”

‘TATİL TÜM AYA YAYILMALI’

ARA tatil dönemlerinin uzun yıllardır turizm sektörü tarafından dile getirildiğini ve yetkili makamlardan istendiğini beliten Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, “En sonunda talebimiz karşılandı ve ara tatil dönemleri başladı. Turizm sektörü açısından talebin düştüğü dönemlerde böyle bir tatil hareketinin oluşturulması yararlı oldu. Ancak Türkiye coğrafi bölgelere göre ayrılıp, tatil dönemleri de kasım ve nisan aylarının tamamına yayılırsa hem tüketicinin hem de turizmcinin yararına olacaktır” ifadelerini kullandı.