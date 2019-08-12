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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.08.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

"Bir milyon yabancı, yatırım ve yaşam için Türkiye'yi seçti"

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"Bir milyon yabancı, yatırım ve yaşam için Türkiye'yi seçti"

GİGM Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekili Ali Rıza Beşkat, "Sayıları 1 milyonu geçen ikamet izni sahibi dediğimiz düzenli göçle gelen savaş, zulüm gibi gerekçeleri olmadan ülkemize gelen insanlar bugün bizim topraklarımızda yaşamaktadır. Bu kişiler, çalışıp iş kurup, turizmle uğraşıp, bir kısmı emekliliğini burada geçiriyor, ekonomimize katkı sağlıyor" açıklamasında bulundu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekili Ali Rıza Beşkat, Türkiye'ye savaş ve zulümden kaçan göçmenlerin yanında iş kuran, emekliliğini geçiren, ekonomiye katkı sağlamak için gelen insan sayısının da 1 milyonu geçtiğini bildirdi.

Bir program kapsamında Kayseri'ye gelen Beşkat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçün, tarihin her döneminde yaşandığını söyledi.
Türkiye'nin savaş ve zulümden kaçan insanlara tarih boyunca kucak açtığını belirten Beşkat, yakın dönemde savaşlarla beraber bu göçlerin arttığını ifade etti.

Beşkat, göçmenler konusunda çeşitli çalışmalar yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"3,6 milyon Suriyeli başta olmak üzere uluslararası ve geçici koruma adı altında bu kişiler bizimle yaşamaktadır. Bunun yanında sayıları 1 milyonu geçen ikamet izni sahibi dediğimiz düzenli göçle gelen, savaş, zulüm gibi gerekçeleri olmadan ülkemize gelen insanlar da bugün bizim topraklarımızda yaşamaktadır. Bu kişiler çalışıp, iş kurup, turizmle uğraşıp, bir kısmı emekliliğini burada geçiriyor, ekonomimize katkı sağlıyor. Bunun en önemli sebebi, ülkemiz sosyal ve ekonomik kalkınmada çok ciddi mesafeler katetti. Bölgesi ve civar ülkeleri için cazibe merkezi haline geldi. 2019 yılı itibariyle sayıları 1 milyonu aşan insan, ikamet izniyle Türkiye'de kalmaktadır."

"TÜRKİYE MÜLTECİYE EN ÇOK SAHİP ÇIKMIŞ ÜLKEDİR"

Türkiye'nin düzenli göç istatistiklerinin sürekli arttığını vurgulayan Beşkat, 2018 yılında 800 bin olan düzenli göç sayısının 1 milyona eriştiğini, önümüzdeki dönemde bu sayının artabileceğini bildirdi. Beşkat, Türkiye'nin dünyadaki göçmenlere sahip çıkma konusunda önemli işler yaptığını anımsatarak, "Türkiye son yıllarda üst üste dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Birleşmiş Milletler'ce de tasdik edilmiş bir şekilde son yıllarda Türkiye mülteciye en çok sahip çıkmış ülkedir." diye konuştu.

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