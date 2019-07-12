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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
12.07.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Binlerce kişi ziyaret etti! Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin en büyüğü...

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Binlerce kişi ziyaret etti! Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin en büyüğü...

Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın üçüncü büyük yer altı mağarası Altınbeşik'i son bir yılda 66 bin kişi ziyaret etti.

Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası’nı son bir yılda 66 bin kişi ziyaret etti. Doğa harikası mağara günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Binlerce kişi ziyaret etti Avrupanın üçüncü, Türkiyenin en büyüğü...
İbradı İlçesi’nin Ürünlü Mahallesi’nde yer alan ve ve Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANSET tarafından işletilen Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın üçüncü büyük yer altı mağarası olan Altınbeşik Mağarası, son dönemde Antalya turizminin en ilgi çekici merkezlerinden olmaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarında günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistler akın ettiği Altınbeşik Mağarası’nı son bir yılda 66 bin kişi ziyaret etti. Gezi botları ile mağaranın muhteşem doğa güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçileri özellikle beyaz renkli travertenler, sarkıtlar ve dikitleri ile büyülüyor. Bu yıl 21 Haziran’da ziyarete açılan mağara şu ana kadar yaklaşık bin 500 kişiyi ağırladı.
Binlerce kişi ziyaret etti Avrupanın üçüncü, Türkiyenin en büyüğü...
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayında doğa harikası mağaraya ulaşımın daha kolay sağlanması için yol çalışması da gerçekleştirmişti. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 5 kilometre uzunluğunda olan Altınbeşik Mağarası yolunun dar ve tehlikeli olan bölümlerini genişletip asfaltladı ve yol güvenli hale getirildi. Böylece yol, tur otobüslerinin mağaraya kadar ulaşabileceği şekilde yeniden düzenlendi.

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