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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.10.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Bilecik'te ayva bereketi

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Bilecik'te ayva bereketi

Ayva üretiminin önemli merkezlerinden Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hasat bereketli başladı.

OSMANELİ Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, kış mevsiminin önemli ürünlerinden ayvada hasat heyecanının başladığını söyledi.

"Ayvamız bol, dallar dolu. 12-15 bin ton arasında yıllık üretimimiz var. Fiyatlar 80 kuruş ila 1,2 lira arasında değişiyor." diyen Ünver, giderlerin ise ağırlaştığını dile getirdi.

Ünver, çiftçilerin tarım ilaçlarının fiyatları konusunda destek beklediğini belirterek, "Ayva hasadında çiftçilerimiz 7'den 70'e çalışıyor. Hasadı yapıp meyveyi kasalara koyuyoruz, depoya veya soğuk hava deposuna gönderiyoruz. İleride daha iyi fiyattan yararlanmak için depolara konuluyor. Şu anda üretici büyük bir heyecan ve umutla işine başladı." ifadelerini kullandı.

Manisa'dan Osmaneli'ye ürün almak için gelen Alihan Geçici de fiyatların normal olduğunu belirterek, "Tüm masrafları, işçileri de eklersek bize 1,5 liraya mal oluyor. Soğuk hava deposu, kağıdı, ambalajı var. 2 lirayı bulduğu oluyor. Kesinlikle ihracat gerekiyor. Böyle olursa herkes para kazanır. Yine de ekmek kapımız. Bunu mecbur yapacağız." diye konuştu.

Batmanlı Diyadin Keleş de bin 600 kilometre yoldan sadece ekmek parası kazanmak için geldiklerini belirterek, "Yaklaşık 100 kişiyle geldik. Ayva, elma, incir olsun biz buraya çalışmaya geliyoruz. Bu insanlar mecbur olmasa bin 600 kilometre gelmezdi. Çoluk çocuğumuz var. Sabah 06.00'da başlıyoruz, akşam 18.00'e kadar çalışıyoruz." dedi.

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