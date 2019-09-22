Bilal Erdoğan: TEKNOFEST'te yeniden öz güven inşası görüyoruz

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "TEKNOFEST'te yeniden bir öz güven inşası görüyoruz. Gençlere yeniden büyük ideallerin, hedeflerin verildiğini görüyoruz. Hem teknolojide, hem havacılıkta, hem de uzay teknolojilerinde." dedi.



Erdoğan, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul'u ziyaret etti. Oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile rüzgar tünelindeki etkinliğe katılan Erdoğan, "Boşuna 'ayakları yere basmayan festival' denmiyormuş. Rüzgar tünelinde ayaklarımız yerden kesildi. Serbest düşüş simülasyonu yapmış olduk aslında. Çok keyifli bir tecrübe." ifadelerini kullandı.

Gençlere idealler verildiğini kaydeden Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim iki yüzyıllık geçmişimize baktığımız zaman milletimizin öz güveninin ciddi şekilde tahrip edildiğini görüyoruz. Hem dış mihraklar, hem onların içerideki uzantıları, hem de kafalarının içlerini başkalarına esir etmiş aydınlar bu milletin öz güveninin ezilmesine, tahrip edilmesine müsaade ettiler. TEKNOFEST'te yeniden bir öz güven inşası görüyoruz. Gençlere yeniden büyük ideallerin, hedeflerin verildiğini görüyoruz. Hem teknolojide, hem havacılıkta, hem de uzay teknolojilerinde. Türkiye olarak dünyadaki bazı ülkelerde olan teknolojileri yerli olarak üretebiliyoruz. Bunu kendi mühendislerimizle, kendi zihin gücümüzle yapıyoruz. Dolayısıyla gençlere bu hedefleri veriyoruz ki gençlerin daha ciddi bu hedeflere sarılması Türkiye'yi çok daha yukarıya taşıyacak ve bu iki yüzyılın 'Batıcılık' başlığı altında gerçekleştiren öz güven tahribatının üstesinden geleceğiz İnşallah."

"DÜNYAYA İHRAÇ EDİLMESİNE DE ÖNCÜ OLACAKTIR"

Dünyada birçok teknolojik gelişmelerin savunma sanayisinden başladığını ifade eden Erdoğan, bunun doğal bir aşama olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bir ülkenin dışa bağımlılığını sonlandırması gereken en önemli alan kendi güvenliğini, kendi savunmasını ilgilendiren alan. Ondan sonra bu alandaki teknolojilerin başka sivil alanlarda kullanımın mümkün olacağını biliyoruz. Dolayısıyla bu savunma sanayisindeki atılım, kısa ve orta vadede başka sivil teknolojilerin yerli olarak geliştirilmesine ve dünyaya ihraç edilmesine de öncü olacaktır. Bunları zaten nasıl son 5-10 yılda görmeye başladıysak, önümüzdeki 5-10 yılda çok daha hızlı bir şekilde göreceğiz diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bilal Erdoğan, gençlere, "Kendilerine çok yüksek hedef koysunlar. 'Ben buna ulaşabilir miyim, ben bunu yapabilir miyim?' dediğiniz zaman o hedeflerin çok gerisinde kalırsınız. Ama 'Yapabilirim' dediğiniz zaman, kendinize inandığınız zaman o hedefleri yakalamayı bırakın, onların ötesine de geçebilirsiniz." diye tavsiyesinde bulundu. Ömer Tayyip Erdoğan ise TEKNOFEST'teki etkinliklerin eğlenceli olduğunu ve güzel bir deneyim yaşadığını söyledi.