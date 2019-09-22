Bilal Erdoğan: TEKNOFEST'te yeniden öz güven inşası görüyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBilal Erdoğan: TEKNOFEST'te yeniden öz güven inşası görüyoruz
GeriEkonomi Bilal Erdoğan: TEKNOFEST'te yeniden öz güven inşası görüyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
22.09.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Bilal Erdoğan: TEKNOFEST'te yeniden öz güven inşası görüyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bilal Erdoğan: TEKNOFEST'te yeniden öz güven inşası görüyoruz

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "TEKNOFEST'te gençlere yeniden büyük ideallerin, hedeflerin verildiğini görüyoruz. Hem teknolojide, hem havacılıkta, hem de uzay teknolojilerinde. Bir ülkenin dışa bağımlılığını sonlandırması gereken en önemli alan, kendi güvenliğini, kendi savunmasını ilgilendiren alan" açıklamasında bulundu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "TEKNOFEST'te yeniden bir öz güven inşası görüyoruz. Gençlere yeniden büyük ideallerin, hedeflerin verildiğini görüyoruz. Hem teknolojide, hem havacılıkta, hem de uzay teknolojilerinde." dedi.

Erdoğan, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul'u ziyaret etti.  Oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile rüzgar tünelindeki etkinliğe katılan Erdoğan, "Boşuna 'ayakları yere basmayan festival' denmiyormuş. Rüzgar tünelinde ayaklarımız yerden kesildi. Serbest düşüş simülasyonu yapmış olduk aslında. Çok keyifli bir tecrübe." ifadelerini kullandı.
Gençlere idealler verildiğini kaydeden Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim iki yüzyıllık geçmişimize baktığımız zaman milletimizin öz güveninin ciddi şekilde tahrip edildiğini görüyoruz. Hem dış mihraklar, hem onların içerideki uzantıları, hem de kafalarının içlerini başkalarına esir etmiş aydınlar bu milletin öz güveninin ezilmesine, tahrip edilmesine müsaade ettiler. TEKNOFEST'te yeniden bir öz güven inşası görüyoruz. Gençlere yeniden büyük ideallerin, hedeflerin verildiğini görüyoruz. Hem teknolojide, hem havacılıkta, hem de uzay teknolojilerinde. Türkiye olarak dünyadaki bazı ülkelerde olan teknolojileri yerli olarak üretebiliyoruz. Bunu kendi mühendislerimizle, kendi zihin gücümüzle yapıyoruz. Dolayısıyla gençlere bu hedefleri veriyoruz ki gençlerin daha ciddi bu hedeflere sarılması Türkiye'yi çok daha yukarıya taşıyacak ve bu iki yüzyılın 'Batıcılık' başlığı altında gerçekleştiren öz güven tahribatının üstesinden geleceğiz İnşallah."

"DÜNYAYA İHRAÇ EDİLMESİNE DE ÖNCÜ OLACAKTIR"

Dünyada birçok teknolojik gelişmelerin savunma sanayisinden başladığını ifade eden Erdoğan, bunun doğal bir aşama olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bir ülkenin dışa bağımlılığını sonlandırması gereken en önemli alan kendi güvenliğini, kendi savunmasını ilgilendiren alan. Ondan sonra bu alandaki teknolojilerin başka sivil alanlarda kullanımın mümkün olacağını biliyoruz. Dolayısıyla bu savunma sanayisindeki atılım, kısa ve orta vadede başka sivil teknolojilerin yerli olarak geliştirilmesine ve dünyaya ihraç edilmesine de öncü olacaktır. Bunları zaten nasıl son 5-10 yılda görmeye başladıysak, önümüzdeki 5-10 yılda çok daha hızlı bir şekilde göreceğiz diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bilal Erdoğan, gençlere, "Kendilerine çok yüksek hedef koysunlar. 'Ben buna ulaşabilir miyim, ben bunu yapabilir miyim?' dediğiniz zaman o hedeflerin çok gerisinde kalırsınız. Ama 'Yapabilirim' dediğiniz zaman, kendinize inandığınız zaman o hedefleri yakalamayı bırakın, onların ötesine de geçebilirsiniz." diye tavsiyesinde bulundu.  Ömer Tayyip Erdoğan ise TEKNOFEST'teki etkinliklerin eğlenceli olduğunu ve güzel bir deneyim yaşadığını söyledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
TEKNOFEST’e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi
Son gününde TEKNOFEST’e ziyaretçi akını
Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
Bakanlık duyurdu! 2020'de hizmete girecek