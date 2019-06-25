Beyaz eşya ve mobilyada ÖTV, KDV indirimleri ne zaman bitecek?
Mobilya ve beyaz eşya ve diğer sektörlerinde sağlanan KDV ve ÖTV indirimleri devam ederken, vatandaşların indirimin son tarihi ile ilgili araştırmaları merak konusu oldu. Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı, beyaz eşya ve ticari araçlarda uygulanmaya konan indirimler özellikle yeni evlenecekler tarafından araştırılıyor. Peki, ÖTV ve KDV indirimleri ne zaman bitecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde konulan katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimlerinin bitmesine günler kaldı. Geçen yılın kasım ayında başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılan düzenleme, Haziran ayının sonunda bitecek. İndirim fırsatlarından yararlanmak isteyenler, konuya dair araştırmalarına hız verdi. Peki, ÖTV ve KDV indirimlerinde son gün ne zaman?
ÖTV VE KDV İNDİRİMLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?
Geçen yılın kasım ayında başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılan düzenleme, 30 Haziran'da sona erecek. Uygulamaya göre, mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olarak uygulanırken, beyaz eşyadaki ÖTV oranları da sıfır olarak baz alınıyor.
Öte yandan, konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4'ten 3'e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek.
1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'a kadar sürecek.
Römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması 30 Haziran'da sona erecek. Ayrıca motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV'nin sıfırlanması da 30 Haziran'da son bulacak.
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