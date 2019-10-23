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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
23.10.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Beşiktaş’taki araziye alıcı çıkmadı

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Beşiktaş’taki araziye alıcı çıkmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 114 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardığı Beşiktaş'ın Fulya semtinde bulunan yola cepheli araziye alıcı çıkmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), 144 milyon 205 bin TL muhammen bedel üzerinden ihale ile satmak istediği Beşiktaş'taki araziye alıcı çıkmadı. İBB Meclisi, AK Parti grubunun verdiği teklif üzerine, söz konusu 5 bin 764 metrekarelik araziyi geçen hafta park alanına almıştı.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un başkanlığında toplanan İhale Encümeni, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi 25 Ada, 77 parselde bulunan arsanın satışına teklif veren çıkmayınca dosyayı Emlak Müdürlüğü’ne geri gönderdi. İBB yetkilileri, ihalenin tekrarlanıp tekrarlanmayacağına ilişkin soru üzerine, konuyu Emlak Müdürlüğü'nün vereceğini söyledi.

Beşiktaş Fulyada bulunan Polat Tower gökdelenin karşısında yer alan İBB'ye ait arazi, ilk kez Aralık 2015’te satışa çıkartıldı. 2015 yılında araziye 109 milyon 509 bin TL muhammen bedel belirlenmişti. Arazi daha sonra 2 kez daha satış listesine konulmuştu. Satış listesine dördüncü kez konulan arazi, imar planlarının değişmesiyle yeni bir statü kazandı. Önceki imar planlarında arazi ticaret+konut alanında bulunuyordu ve büyük bir değer taşıyordu.

İBB Meclisi'nin araziyi park alanına alması da henüz kesinlik kazanmış değil. Meclis kararları İBB başkanının onayını gerektirdiği için, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu kararı imzalayıp imzalamayacağı merak konusu. Başkan İmamoğlu, kararı bir kez daha görüşülmek üzere Meclise geri gönderebilir. Meclis salt çoğunlukla kararında direnirse, bu kez Başkan İmamoğlu’nun konuyu yargıya taşıma hakkı bulunuyor.

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