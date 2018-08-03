Otomobil alacaklar dikkat! 2019 itibariyle değişecek...

ŞUBAT ayında Resmi Gazete'de de yayınlanan yeni yönetmeliğe göre 2. el araç satışlarında hem garanti hem de galerici esnafına mesleki yeterlilik belgesi şartı getirildi. Şubat 2019 tarihi itibariyle mesleki yeterlilik belgesi olmayan galerici esnafı 2. el araç satışı yapamayacak. Mesleki yeterlilik belgesi olmadan noterde araç satışı yapan esnafa da cezai işlem uygulanacak. Galerici esnaflarını denetime tabi tutacak uygulamayla hem korsan galericiliğin önüne geçilecek hem de getirilen garanti şartıyla galerici ve müşteri arasında güven ortamı sağlanacak.

Manisa'da da galerici esnafı mesleki yeterlilik belgesi almak için başvurularını yapmaya başladı. Manisa Galericiler Sitesi içerisinde bulunan Kanarya Otomotiv'e gelen esnaflar, burada belge vermeye yetkili olan firma görevlileriyle birlikte formlarını doldurarak sınav tarihini bekliyor. Galericiler, teorik ve pratik olmak üzere iki sınava tabi tutulacak. Sınavı geçen esnaflara ise belgeleri gönderilecek.

Mesleki yeterlilik belgesi hakkında bilgi veren Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme AŞ firma sorumlusu Ekin Altun, "İlk çalışmalarımızda İstanbul, Çorlu, Tekirdağ gibi illerde pilot bölgelerimiz vardı. Şimdi Ege Bölgesi olarak Manisa'da da çalışmalarımıza başladık. Esnaflar, galericilerimize ve sınav adaylarımıza biz teorik ve pratik olarak iki sınav uyguluyoruz. Bakanlık olarak eğitim veremiyoruz. Teorik ve pratik sınava alıyoruz. Teorikte çoktan seçmeli 25 soru soruyoruz. Pratikte de gözetmen eşliğinde sınav yapıcı eğitmenimiz var. Bireysel olarak adaylarımızı sınava alıyoruz. Geçtikleri takdirde de ehliyet tarzında mesleklerini daha iyi yapabilmeleri adına mesleki yeterlilik belgesi veriyoruz. Şubat 2019 tarihi itibariyle artık bu belge olmadan hiçbir esnaf, hiçbir galerici noterde araç satışı gerçekleştiremeyecek. Belgesi olmayan personellere de notere gidildiğinde araç satışı yapılamayacak ve para cezası uygulanacak" dedi.

"BİRAZ DAHA PROFESYONELLEŞMİŞ OLACAK"

Mesleki yeterlilik belgesiyle birlikte mesleki anlamda profesyonelleşeceklerini vurgulayan galeri esnafı Kanarya Otomotiv yetkilisi Arif Diz, belgeyi almak isteyenlerin Manisa Galericiler Sitesi'ne gelerek ofislerinde başvuru yapabileceğini söyledi. Arif Diz, "Burada sınav yerimiz de var. Homeofis dediğimiz, ayakta alım satım olsun, dışarıda alım satım olsun bunlar biraz daha engellenmiş ve biraz daha profesyonelleşmiş olacak. Hem ikinci elde 160 bin kilometreye kadar 8 yaş araçları garantili satacağız. Dışarıda homeofiste olan arkadaşlarımız iş yeri açamadan kesinlikle noterde satış yapamayacak. Homeofis çalışan biri bu belgeyi almaya hak kazandıktan sonra Ticaret İl Müdürlüğüne başvuracak. Oradaki yetkililer de iş yerini kontrol edecek. 3 metre yükseklik, 100 metre alan, şehir içinde bina altında değil, trafiği engelleyici bir alan değilse iş yapacak" diye konuştu.

Bazı esnafların yeteri kadar galeri olmadığı için evden çalıştıklarıyla ilgili kendilerine bilgi geldiğini söyleyen Diz, Manisa'da ikinci bir galericiler sitesi açmayı düşündüklerini belirterek, "Bir yer bulursak ikinci bir galericiler sitesi açmayı düşünüyoruz. Orada yaklaşık 50-100 civarı talebe göre yer yapacağız. Arkadaşlarımız gelsinler burada esnaflar çoğalsın, alışverişler biraz daha artsın. Hem resmileşsin, herkesin bir dükkanı olsun. Müşterilerin muhatap olabileceği bir yer olsun. Garanti müşterilere de bir güven verecek. Bu mesleği bakanlık da denetleyeceği için bir yerde kanun galericiye ve müşteriye bir güven oluşturuyor. Bu da bizim mesleğimizi bir üst seviyeye çıkarıyor. İlk etapta bu meslekte yüzde 30 bu işi bırakan olur diye düşünüyorum. Yeni yönetmeliğe göre garantinin biraz ağır şartları var. Araç arıza yaptığında galericiye bir dönüş olacak" ifadelerini kullandı.