Belediye işçilerine ek ödemenin yolu açıldı
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) belediye şirketlerinde çalışan yaklaşık 400 bin kişinin ilave ek ödeme (tediye) almasını sağlayacak bir karara imza attı.
Ombudsmana başvuran bir vatandaş, 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçtiğini, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye alırken belediye şirketlerinde çalışan işçilerin tediye alamadığını bildirdi. Bu durumun ayrımcılığa sebep olduğunu ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade eden şikayetçi, mağduriyetinin giderilmesini talep etti.
60 YILLIK İNCELEME
KDK, başvuru üzerine yaptığı inceleme ve araştırmalar neticesinde işçinin talep ettiği tediyenin 1956 tarihli 6772 Sayılı Kanunla düzenlendiğini tespit etti. Tavsiye kararında, 60 yıllık bir kanunun yeniden tartışılma sebebinin kamuda taşeronlaşma olarak bilinen uygulamaya 2017’de son verilerek 900 bin çalışanın işçi kadrosuna ve mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesi olduğunun altı çizildi.
Kararda, merkezi idarelerde ve kamu kurumlarında çalışan işçi kadrosundaki çalışanların tediye alırken belediye şirketlerindeki işçilerin 6772 Sayılı Kanun kapsamında olmadıkları iddia edilerek ödeme alınmasının engellendiği görüldü. Başvurucunun sermayesinin tamamı Gebze Belediyesi’ne ait bir şirkette çalıştığı da göz önüne alındığında işçiye tediyenin verilmesi gerektiği tavsiye edildi. KDK’nın verdiği bu tavsiye kararı emsal nitelikte olup taşeron iken belediyede kadroya geçirilen yüz binlerce kişiye ek ödeme verilmesini sağlayacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, verilen kararların yüz binlerce vatandaşın derdine çare olduğunu belirterek, “Belediye şirketlerinde çalışan işçilerimize yönelik verdiğimiz bu karar da örnek olacak. Yüz binlerce belediye işçimiz bu kararın emsal özelliğinden yararlanacaktır” dedi.
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