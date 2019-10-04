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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
04.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Belediye işçilerine ek ödemenin yolu açıldı

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Belediye işçilerine ek ödemenin yolu açıldı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) belediye şirketlerinde çalışan yaklaşık 400 bin kişinin ilave ek ödeme (tediye) almasını sağlayacak bir karara imza attı.

Ombudsmana başvuran bir vatandaş, 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçtiğini, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye alırken belediye şirketlerinde çalışan işçilerin tediye alamadığını bildirdi. Bu durumun ayrımcılığa sebep olduğunu ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade eden şikayetçi, mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

60 YILLIK İNCELEME

KDK, başvuru üzerine yaptığı inceleme ve araştırmalar neticesinde işçinin talep ettiği tediyenin 1956 tarihli 6772 Sayılı Kanunla düzenlendiğini tespit etti. Tavsiye kararında, 60 yıllık bir kanunun yeniden tartışılma sebebinin kamuda taşeronlaşma olarak bilinen uygulamaya 2017’de son verilerek 900 bin çalışanın işçi kadrosuna ve mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesi olduğunun altı çizildi.

Kararda, merkezi idarelerde ve kamu kurumlarında çalışan işçi kadrosundaki çalışanların tediye alırken belediye şirketlerindeki işçilerin 6772 Sayılı Kanun kapsamında olmadıkları iddia edilerek ödeme alınmasının engellendiği görüldü. Başvurucunun sermayesinin tamamı Gebze Belediyesi’ne ait bir şirkette çalıştığı da göz önüne alındığında işçiye tediyenin verilmesi gerektiği tavsiye edildi. KDK’nın verdiği bu tavsiye kararı emsal nitelikte olup taşeron iken belediyede kadroya geçirilen yüz binlerce kişiye ek ödeme verilmesini sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, verilen kararların yüz binlerce vatandaşın derdine çare olduğunu belirterek, “Belediye şirketlerinde çalışan işçilerimize yönelik verdiğimiz bu karar da örnek olacak. Yüz binlerce belediye işçimiz bu kararın emsal özelliğinden yararlanacaktır” dedi.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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