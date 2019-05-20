Bayram tatilinde Yunan adalarına Türk akını

Ramazan Bayramı’nın haziranda gerçekleşecek olması turizm sektrörünü de canlandırdı. Ramazan Bayramı nedeniyle bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarıyla bayram tatilinin 9 güne çıkmasının ardından Muğla’nın turizm cenneti ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye’de rezervasyonlar şimdiden doldu. 9 günlük bayram tatili Yunan adalarına da yaradı. Yunanistan’ın dünyaca ünlü Rodos Adası başta olmak üzere Mikonos, Santorino, Midilli, Kos, Patmos, Simi, Paros, Tasos, Girit, Zakintos ve Skıhatos gibi turistik adalarında Türklerin ön rezervasyonları nedeniyle yer kalmadı. Bayram tatilinin bir kısmını Ege Bölgesi’nin güneyindeki turistik Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Göcek gibi ilçelerde geçirecek olan yurt dışında yaşayan Türkler de ön rezervasyon yapınca adeta talep patladı. Türkiye çıkışlı Yunanistan ve adalarına bilet satışı, konaklama, araç ve çeşitli rezervasyon işlemleri yapan Marmaris’teki bir turizm acentesinin sahibi Sinem Dursun, bayram tatili öncesinde Yunanistan’ın turistik adalarına kapasitenin üzerinde talep olduğunu söyledi. Dursun, şöyle dedi:

"Marmaris başta olmak üzere Güney Ege Bölgesi’nin turistik ilçeleri Ramazan Bayramı’nda çok yoğun olacak. Tabii ki en büyük talep Yunanistan’ın en büyüğü olan Rodos Adası’na. Almış olduğumuz ön rezervasyon ve taleplere göre tüm Yunanistan adalarındaki konaklama tesisleri Türk müşterileri ile şimdiden doldu. Talep yoğun olunca adalardaki tesisler Türk misafirleri için ek kontenjanlar açtı. 1- 9 Haziran arası Ege kıyılarımızdan Yunan adalarına ek gemi seferleri konulacak. Yunan adalarında yaşanacak yoğunluğun en büyük nedeni yurt dışındaki çeşitli ülkelerden gelecek gurbetçilerin Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi şehirlerde kısa süreli tatil ardından Yunan adalarını tercih etmeleri oldu."

’KAPIDA VİZE ÇIKMAZSA MAĞDUR OLURUZ’

"Turizm acentelerimize sürekli olarak Yunanistan’ın kapıda vize uygulaması tarihinin ne zaman netleşeceği soruları yöneltiliyor" diyen Dursun, şöyle devam etti:

"Yunan adaları, Türk müşterilerin ön rezervasyonlarıyla dolu. Yunan hükümetinin kapıda vize tarihini bir an önce açıklaması gerekiyor. Eğer, kapıda vize tarihi bayram sonrası açıklanırsa birçok turizm acentesi başta olmak üzere Türkler mağdur olacak. Bu mağduriyetin telafisi çok zor olur. Hem Yunanistan ekonomisi için hem de rezervasyon yaptıran müşteriler için kayıp olur" dedi.