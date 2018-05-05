Bayrağı Özhan Tırpancı devraldı
1978 yılında kurulan, bir çok mesleki dayanışma ve sosyal yardımlaşma projelerine imza atan Banka ve Piyasa İstihbaratçıları Derneği, nisan ayında olağan genel kurula giderek yeni yönetimini belirledi.
4 yıldır dernek başkanlığını sürdüren ve derneğe önemli katkılar sağlayan Denizbank İstihbarat yöneticisi Mehmet Sur, yapılan bu hizmet yarışında bayrağı uzun yıllardır dernek kademelerinde görev almış olan, son olarak dernek genel sekreterliği görevinde bulunan Anadolubank istihbarat yöneticisi Özhan Tırpancı’ya devretti.
Yeni yönetim ilk yönetim kurulu toplantısını tertip ederek gerekli yetkilendirmeler ve görev dağılımlarını tamamladı.
Yeni yönetim ise şu isimlerden oluştu:
“Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Tırpancı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı İsmail Çelikel, Yönetim Kurulu Genel Sekteri Mücahit Coşun, Yönetim Kurulu Saymanı İlyas Aykut.”
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