Batıkent’e yeni yaşam alanı

KONUMUYLA ÖNE ÇIKIYOR

Projenin konumuna ve özelliklerine dikkat çeken şirket yetkilileri; “Bölgesinde yapılabilecek ilk ve son AVM Ev-Ofis karma projesi olma özelliğini taşıyan proje, konumu itibari ile 30 binden fazla konuta ve 120 binden fazla kişiye, Ankara’nın sanayi ve ticaret merkezlerinden İvedik ve Ostim bölgelerine yakınlığıyla 12 binden fazla iş yerine hizmet etmeye hazırlanıyor. Ticari parsel üzerinde kurulu projede; 15 bin metrekare kapalı alan içerisinde, 316 adet 1+1 ev-ofis olarak kullanıma sunulacak bağımsız bölüm ve altında konumlandırılmış 113 adet mağazayı barındıran bir AVM bulunuyor. AVM dükkanlarının satılabilir olması ve kişiye özel ödeme seçenekleriyle yatırımcılara yeni bir alternatif sunan proje, yatırımcılarına ticari işletmelerden düzgün ödemeli, istikrarlı kira getirisi sağlayacak bir fırsat yaratıyor. Sözleşme ile birlikte hemen fatura alabilme ve katma değer vergisini kullanabilme imkanı da sunuyor” diye konuştu. Yetkili, AVM’de Batıkentlilere, kafe, market, restoran, eczane, beyaz eşya mağazası, eğlence alanları, giyim ve kozmetik mağazalarının hizmet vereceğini ifade etti.

2018 SONU TESLİM

Projeyi 2018’in son çeyreğinde teslim edeceklerini belirten yetkili bölgenin gelişimine için de şunları söyledi: “Batıkent; ticaret ve sanayi bölgeleriyle, AVM’lerle, markalı konut projeleri ile gelişimini sürdürüyor ve her geçen gün yatırım değeri de yükseliyor. Son dönemlerde artan yatırımlarla beraber Batıkent, iş ve yaşamın her daim aktığı hareketli bir döneme girdi. Hızla gelişen bölge, artan nüfusuyla beraber ticari potansiyeliyle de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda. Akkent 6 AVM Ev-Ofis, Batıkent bölgesi için önemli bir proje. Öncelikle bölgesinde yapılabilecek son ticari proje olma özelliğini taşıyor. Akkent Konutları bölgenin ilk markalı konut projesi, dolayısıyla bölge sakinlerini iyi tanıyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarının iyi belirlendiği projeler her zaman başarılı oluyor. AVM mağazalarını satışa çıkararak bir ilke imza atan Akkent 6 AVM Ev-Ofis, aynı zamanda birçok önemli markayı Batıkent’te buluşturacak, çevresini ve Batıkent’i değerlendirecek ve bölgede ki yaşamı daha da canlandıracak bir proje. Proje, çevre yoluna 5 dakika, havaalanına 15 dakika, İstanbul yoluna 8 dakika, Kızılay merkeze 20 dakika, metro durağına ise 2 km mesafe de bulunuyor.”

BÜNYESİNDE OTEL HASTANE VE KONUT YER ALIYOR

YARIM asırlık deneyimi ile Akkent Konutlarına hayat veren Ünal Akpınar A.Ş. , 1967’den beri gelişen Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere alt yapı çalışmaları, gayrimenkul, inşaat, turizm ve sağlık gibi birçok sektörde yatırımlarına devam ediyor. Muhtelif yüksek katlı binalar, üniversite binaları, endüstriyel yapılar, maden dekapajı, baraj, yol inşaatları, otel ve tatil köyleri inşaatlarının yanı sıra çeşitli özelliklerde tünel, baraj inşaatlarını taahhüt ederek gerçekleştirdi. Starlight Resort ve Sunrise Resort Hotelleri, Özel HRS Ankara Kadın Hastanesi ve Akkent Konutları Ünal Akpınar A.Ş. bünyesinde hizmet veriyor.