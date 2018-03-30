Batıkent’e yeni yaşam alanı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
30.03.2018 - 01:03, Son Güncelleme:

Batıkent’e yeni yaşam alanı

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Batıkent’e yeni yaşam alanı

ANKARA’daki Akkent Konutları’nın mimarı, Ünal Akpınar A.Ş. tarafından hayata geçirilen ve Akkent Konutları’nın 6’ıncı etabı olan, ‘Akkent 6 AVM Ev-Ofis’ projesinde çalışmalar sürüyor. AVM’deki dükkanların da satışa açıldığı proje Batıkent Çakırlar yükseliyor.

KONUMUYLA ÖNE ÇIKIYOR

Projenin konumuna ve özelliklerine dikkat çeken şirket yetkilileri; “Bölgesinde yapılabilecek ilk ve son AVM Ev-Ofis karma projesi olma özelliğini taşıyan proje, konumu itibari ile 30 binden fazla konuta ve 120 binden fazla kişiye, Ankara’nın sanayi ve ticaret merkezlerinden İvedik ve Ostim bölgelerine yakınlığıyla 12 binden fazla iş yerine hizmet etmeye hazırlanıyor. Ticari parsel üzerinde kurulu projede; 15 bin metrekare kapalı alan içerisinde, 316 adet 1+1 ev-ofis olarak kullanıma sunulacak bağımsız bölüm ve altında konumlandırılmış 113 adet mağazayı barındıran bir AVM bulunuyor. AVM dükkanlarının satılabilir olması ve kişiye özel ödeme seçenekleriyle yatırımcılara yeni bir alternatif sunan proje, yatırımcılarına ticari işletmelerden düzgün ödemeli, istikrarlı kira getirisi sağlayacak bir fırsat yaratıyor. Sözleşme ile birlikte hemen fatura alabilme ve katma değer vergisini kullanabilme imkanı da sunuyor” diye konuştu. Yetkili, AVM’de Batıkentlilere, kafe, market, restoran, eczane, beyaz eşya mağazası, eğlence alanları, giyim ve kozmetik mağazalarının hizmet vereceğini ifade etti. 

2018 SONU TESLİM

Projeyi 2018’in son çeyreğinde teslim edeceklerini belirten yetkili bölgenin gelişimine için de şunları söyledi: “Batıkent; ticaret ve sanayi bölgeleriyle, AVM’lerle, markalı konut projeleri ile gelişimini sürdürüyor ve her geçen gün yatırım değeri de yükseliyor. Son dönemlerde artan yatırımlarla beraber Batıkent, iş ve yaşamın her daim aktığı hareketli bir döneme girdi. Hızla gelişen bölge, artan nüfusuyla beraber ticari potansiyeliyle de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda. Akkent 6 AVM Ev-Ofis, Batıkent bölgesi için önemli bir proje. Öncelikle bölgesinde yapılabilecek son ticari proje olma özelliğini taşıyor. Akkent Konutları bölgenin ilk markalı konut projesi, dolayısıyla bölge sakinlerini iyi tanıyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarının iyi belirlendiği projeler her zaman başarılı oluyor. AVM mağazalarını satışa çıkararak bir ilke imza atan Akkent 6 AVM Ev-Ofis, aynı zamanda birçok önemli markayı Batıkent’te buluşturacak, çevresini ve Batıkent’i değerlendirecek ve bölgede ki yaşamı daha da canlandıracak bir proje. Proje, çevre yoluna 5 dakika, havaalanına 15 dakika, İstanbul yoluna 8 dakika, Kızılay merkeze 20 dakika, metro durağına ise 2 km mesafe de bulunuyor.”

BÜNYESİNDE OTEL HASTANE VE KONUT YER ALIYOR

YARIM asırlık deneyimi ile Akkent Konutlarına hayat veren Ünal Akpınar A.Ş. , 1967’den beri gelişen Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere alt yapı çalışmaları, gayrimenkul, inşaat, turizm ve sağlık gibi birçok sektörde yatırımlarına devam ediyor. Muhtelif yüksek katlı binalar, üniversite binaları, endüstriyel yapılar, maden dekapajı, baraj, yol inşaatları, otel ve tatil köyleri inşaatlarının yanı sıra çeşitli özelliklerde tünel, baraj inşaatlarını taahhüt ederek gerçekleştirdi. Starlight Resort ve Sunrise Resort Hotelleri, Özel HRS Ankara Kadın Hastanesi ve Akkent Konutları Ünal Akpınar A.Ş. bünyesinde hizmet veriyor.

 

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