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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.11.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

Batı Akdeniz'in ihracatı 1,5 milyar doları geçti

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Batı Akdeniz'in ihracatı 1,5 milyar doları geçti

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar "Akdeniz Bölgesi'nde 10 ayda gerçekleşen ihracat, 1 milyar 517 milyon 847 bin 262 dolara yükseldi" dedi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede ekim ayında 163 milyon 965 bin 565 dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirterek 10 aylık dönemdeki ihracatın ise 1 milyar 517 milyon 847 bin 262 dolara yükseldiğini kaydetti. Bahar, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,54 olan ihracat artışının ise Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans olduğunu vurguladı.

Sadece ekim ayı kıyaslamasında ise yüzde 16,59'luk bir ihracat artışı olduğuna dikkati çeken Bahar, Batı Akdeniz'den 10 aylık dönemde en fazla ihracatın maden ve metal sektöründe yapıldığı bilgisini aktardı.

SAVUNMA VE HAVACILIKTA YÜZDE 400 ORANINDA ARTIŞ

Bahar, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maden ve metal sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,10 gerilemesine rağmen, 382 milyon 156 bin 158 dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Ekimde en ciddi ihracat artışı savunma ve havacılık sektöründe yaşandı. Sektör geçen yılın 10 aylık döneminde 13 milyon 841 bin dolar olan ihracatını bu yıl yüzde 425,92 oranında artırarak 72 milyon 796 bin dolara yükseltti."

Bahar, ağaç mamülleri ve orman ürünleri sektörü ile demir ve demir dışı metal sektöründe de ihracat rakamlarında artış yaşandığını kaydetti.

EN FAZLA İHRACAT ÇİN'E YAPILDI

Bölgeden en fazla ihracatın 211 milyon 983 bin 107 dolar ile Çin'e yapıldığına işaret eden Bahar, ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada ise Rusya'nın yer aldığını bildirdi.

Almanya'ya yapılan ihracatın geçen yıla göre yüzde 9,65, Rusya'ya da yüzde 12,27 oranında arttığını ifade eden Bahar, Özbekistan'a yüzde 75,12, İspanya'ya da yüzde 83,04 oranında bir ihracat artışının gerçekleştiğini kaydetti.

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