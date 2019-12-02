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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.12.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Batı Akdeniz'den yapılan ihracat arttı

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Batı Akdeniz'den yapılan ihracat arttı

Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz'den ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen ihracat 1 milyar 663 milyon 58 bin 572 dolara ulaştı.

Batı Akdeniz'de yılın 11 ayında yapılan ihracat yüzde 3,74'lük artışla 1 milyar 663 milyon 58 bin 572 dolara yükseldi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, yaptığı açıklamada, Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan bölgeden kasımda 145 milyon 438 bin 836 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Ocak-kasım döneminde ise yapılan ihracatın 1 milyar 663 milyon 58 bin 572 dolara ulaştığını vurgulayan Bahar, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat artışının yüzde 3,74ile Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu bildirdi.

EN FAZLA İHRACAT MADEN VE METALLER SEKTÖRÜNDE YAŞANDI

Sektörler bazında ihracat rakamlarını aktaran Bahar, "Batı Akdeniz'de 11 aylık dönemde maden ve metaller sektörü 423 milyon 339 bin 613 dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu." ifadesini kullandı.

Kasımda en ciddi ihracat artışının savunma ve havacılık sektöründe yaşandığını kaydeden Bahar, sektörün geçen yılın 11 aylık döneminde 17 milyon 182 bin dolar olan ihracatını bu yıl aynı dönemde yüzde 328,08 artırarak 73 milyon 553 bin dolara yükselttiğini bildirdi.

Bahar, ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatında geçen yıla göre yüzde 5,92, demir ve demir dışı metaller sektöründe yüzde 22,74 oranında artış olduğunu vurguladı.

EN FAZLA İHRACAT ÇİN'E YAPILDI

Bölgeden en fazla ihracatın Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldığını anlatan Bahar, şunları kaydetti:
"Çin Halk Cumhuriyeti'ne 236 milyon 59 bin 178 dolarlık ihracat gerçekleşti. Bu dönemde Almanya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 10,34, Rusya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 11,30, Özbekistan'a gerçekleşen ihracat yüzde 63,96 ve İspanya'ya gerçekleşen ihracat da yüzde 69,47 artış gösterdi." 

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