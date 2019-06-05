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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.06.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Batı Akdeniz'den 791,9 milyon dolarlık ihracat

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Batı Akdeniz'den 791,9 milyon dolarlık ihracat

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, "Bölgemizden bu yılın ilk 5 ayında 791 milyon 933 bin 255 dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakamın haziranda 1 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, birlik üyesi ihracatçıların bu yılın ocak-mayıs döneminde 791 milyon 933 bin 255 dolarlık ihracat yaptıklarını belirterek, "Bu rakamın haziranda 1 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den 143 ülkeye ürün gönderildiğini bildirdi.
Bu dönemde en fazla ihracatın 196,7 milyon dolarla yaş meyve sebzede gerçekleştiğini belirten Bahar, şunları kaydetti:

"Bölgemizden bu yılın ilk 5 ayında 791 milyon 933 bin 255 dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakamın haziranda 1 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Ağaç ve orman ürünleri ile kimya sektöründeki ihracat artış bu dönemde de sürdü. Kış aylarında yaşanan doğal afetler ile Çin'de maden sektöründe yaşanan daralma, bu dönemde bölgemiz yaş meyve sebze ve maden ihracatında etkisini göstermeye devam etti."

Bu dönemde Rusya Federasyonu'na yüzde 10'a yakın artışla 60,1 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildiren Bahar, "Bölgemizden 5 ayda ihracat yapılan 143 ülkeden 66'sında 1 milyon dolar barajı aşıldı. 19 ülkede 10 milyon dolar, 13 ülkede ise 20 milyon dolar barajı geçildi." bilgisini verdi. 

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