BaÅŸbakan tarih verdi! 10 gÃ¼n iÃ§inde Ã§Ä±kÄ±yor...

YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir Ticaret OdasÄ±'ndaki (Ä°ZTO) Ã¶zel meclis toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, gÃ¶revlerine yeni seÃ§ilen Ä°ZTO BaÅŸkanÄ± Mahmut Ã–zgener, Ä°ZTO Meclis BaÅŸkanÄ± Selami Ã–zpoyraz ve tÃ¼m yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini tebrik etti.Â Â Â Â Â

Ä°zmir'in ilklerin ÅŸehri olduÄŸunu vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, kentin AK Parti iktidarlarÄ±nda birÃ§ok yeni hizmetle buluÅŸtuÄŸunu sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, iktidara geldiklerinde Ã§evre yolu olmayan Ä°zmir'in ÅŸu anda 53 kilometrelik Ã§evre yolunun bulunduÄŸuna, onun da yetmediÄŸine iÅŸaret etti. Ä°zmir'in bir numaralÄ± sorunun trafik olduÄŸuna dikkati Ã§eken YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â Â Â Â Â

"Ama Ä°zmir'in bÃ¼tÃ¼n sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶ze Ã§Ã¶ze bugÃ¼nlere geldiÄŸimiz gibi inÅŸallah bundan sonra da yeni dÃ¶nemde, 24 Haziran yeni bir dÃ¶nem, neden yeni bir bir dÃ¶nem, TÃ¼rkiye'nin 94 yÄ±llÄ±k yÃ¶netim sisteminde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. Parlamenter sistemden CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemine geÃ§iÅŸ yaptÄ±. DoÄŸrudan, sandÄ±ktan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼lkeyi kimin yÃ¶neteceÄŸine karar vereceÄŸi bir seÃ§im yapacaÄŸÄ±z. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± seÃ§eceÄŸiz, yasama meclisini seÃ§eceÄŸiz ve bÃ¶ylece Ã¼lkemiz zaman ekonomisini Ã§ok daha iyi deÄŸerlendiren yeni bir sÃ¼rece girecek. BÃ¼rokratik sÃ¼reÃ§ler hÄ±zlanacak, Ã¼lkenin, milletin ihtiyacÄ± olan hizmetler Ã§ok daha hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yapÄ±lmaya baÅŸlanacak. Meclisimiz Ã§ok daha gÃ¼Ã§lenecek, Ã¼lkenin ihtiyacÄ± olan reformlarÄ±, kanunlarÄ± yapacak ve bÃ¶ylece icraya destek verecek, bir yandan da hÃ¼kÃ¼meti denetleme gÃ¶revini yerine getirecek. Ä°zmir de TÃ¼rkiye de bugÃ¼ne kadar ne kazandÄ±ysa Ã¼lkemizde var olan siyasi istikrar ve gÃ¼ven sayesinde kazandÄ±."Â Â Â Â Â

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°zmir'e son 15 yÄ±lda 50 milyar liralÄ±k kamu yatÄ±rÄ±mÄ± ve 500 milyar liralÄ±k Ã¶zel sektÃ¶r yatÄ±rÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek "Ä°zmir bÃ¼yÃ¼meye devam ediyor. Ä°zmir hak ettiÄŸi yere gelmeye devam ediyor. GeÃ§miÅŸ yÄ±llarÄ±n ihmalini, aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± kapatmaya devam ediyor." dedi.Â Â Â Â Â

"10 GÃœN Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDE Ä°MAR BARIÅžINI Ã‡IKARIYORUZ"Â Â Â Â Â

Ä°zmir'deki konutlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 62'sini ilgilendiren Ã§ok Ã¶nemli bir dÃ¼zenleme yapacaklarÄ±nÄ± dile getiren BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â Â Â Â Â

"TÃ¼rkiye'nin genelinde var olan bir sorun var. MÃ¼lkiyetle, imarla, ruhsatla ilgili bir sorun, bu bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kanayan yarasÄ±. BinasÄ± var elektriÄŸi yok, binasÄ± var ruhsatÄ± yok, binasÄ± var mÃ¼lkiyeti kendisine ait deÄŸil. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± ortadan kaldÄ±racak ve bu yÄ±llarÄ±n biriktirdiÄŸi sorunu Ã§Ã¶zecek dÃ¼zenlemeyi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 10 gÃ¼n iÃ§erisinde Ã§Ä±karÄ±yoruz. Bunun adÄ± imar barÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. VatandaÅŸÄ±mÄ±zla barÄ±ÅŸÄ±yoruz ve bundan sonra da ÅŸehirlerimizin daha gÃ¼zel inÅŸa edilmesi, imar edilmesi iÃ§in de gereken titizliÄŸi gÃ¶steriyoruz. Bu bir imar affÄ± deÄŸildir, bu imar barÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Mevcut durumu bir anlamda hak sahiplerinin lehine tescil etmektir. Ama vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z eÄŸer binasÄ±nÄ± yenilemek istiyorsa, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me tabi tutmak istiyorsa, gereken bÃ¼tÃ¼n imar izinlerini alacak ve buna gÃ¶re depreme dayanÄ±klÄ± imar planlarÄ±na uygun olarak yeniden yapabilecek. Bu TÃ¼rkiye genelinde 12 milyon konutu ilgilendiriyor. Onun iÃ§in bu Ã§ok Ã¶nemli reform niteliÄŸinde bir dÃ¼zenlemedir."Â Â Â Â Â

YÄ±ldÄ±rÄ±m, son 15 yÄ±lda TÃ¼rkiye'de 10 milyonun Ã¼zerinde vatandaÅŸa istihdam saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ±, Ä°zmir'in bundan aldÄ±ÄŸÄ± payÄ±n 485 bin kiÅŸi olduÄŸunu anlattÄ±. Ä°zmir'in gerek kÃ¼resel yatÄ±rÄ±mcÄ±lar, gerekse yerli yatÄ±rÄ±mcÄ±lar tarafÄ±ndan tercih edilen bir cazibe merkezi olmaya devam ettiÄŸini vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°zmir'in tarÄ±m, turizm, sanayi ve eÄŸitim ÅŸehri olduÄŸuna iÅŸaret etti.Â Â Â Â Â

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°zmir'in potansiyeline katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla 15 yÄ±ldÄ±r bÃ¼yÃ¼k projeleri hayata geÃ§irdiklerini, halen yapÄ±mÄ± devam eden Ä°zmir-Ä°stanbul otoyolunu 1,5 sene iÃ§inde, Ankara-Ä°zmir hÄ±zlÄ± tren projesini de 2020 yÄ±lÄ±na kadar bitirmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.Â Â Â Â Â

Ä°zmir'e hizmetlerinin devam edeceÄŸini kaydeden BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Her ne kadar son baÅŸbakan olsak da Ä°zmir'e olan sevgimiz, hizmetimiz son olmayacak, bundan sonra devam edecek." dedi.Â Â Â Â Â

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