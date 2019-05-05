Başakşehir’de açık arttırma
Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut’un, İstanbul Başakşehir’de hayata geçirdiği Kuzey Yakası projesine ait 62 adet cadde dükkanı satışa sunuluyor.
Emlak Konut tarafından 11 Mayıs Cumartesi günü saat 11:00’de gerçekleşecek açık arttırma için son başvuru tarihi 10 Mayıs Cuma. İstanbul’un en büyük millet bahçesi Başakşehir Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi ile iç içe olan cadde dükkanları, Başakşehir şehir hastanesi, üniversite, metro, kent meydanı ve yeni belediye binasının yanı sıra Kuzey Marmara bağlantı yollarıyla da ulaşımın merkezinde yer alıyor.
1995’de pilot bölge olarak çalışmalara başlanan ve 2003’den sonra yatırımların hızlandığı Başakşehir, planlı olarak hızla gelişiyor. Bölgede Emlak Konut on binlerce konut, ulaşım altyapı projeleri ve sosyal donatıların inşasını gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor.
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