Bankalar bugün çalışıyor mu? 30 Ağustos bankalar açık mı?
Resmi tatil olması dolayısıyla 30 Ağustos Cuma günü bankalar tatil mi sorusuna cevap arayan binlerce kişi, internet üzerinden konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, bankalar bugün çalışıyor mu? İşte, 30 Ağustos Cuma günü bankalar açık mı sorusuna dair resmi bilgiler
30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte resmi dairelerin ve pek çok kurumun mesai durumu da merak konusu oldu. Bunların başında ise bankalar geliyor. EFT, havale, döviz alış-satışı gibi pek çok işlem için tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı fırsat olarak gören vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, bankalar bugün açık mı? EFT ne zaman hesaba geçer?
BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?
30 Ağustos 2019 Cuma gününün Zafer Bayramı nedeni ile resmi tatil olmasından dolayı bankalar hizmet vermeyecek.Bankalar 2 Eylül Pazartesi günü yeniden mesaiye başlayacak. Masaüstü ve mobil üzerinden yapılan EFT işlemleri, 2 Eylül Pazartesi günü hesaplara yansıyacak.
BANKA MESAİ SAATLERİ
Genel olarak baktığımızda bankalar 09:00’da açılırken 17:00-17:30 saatlerinden birinde de kapanmaktadır. Bankalarda öğle arası ise 12:30-13:30 arasında değişebilmektedir.
BANKALAR HAVAALANLARINDA 24 SAAT AÇIK
Bankacılık hizmetleri Atatürk Havaalanında 24 saat gerçekleştirilirken, Sabiha Gökçen Havaalanında ise 08:00-18:30 arasında gerçekleştirilmektedir. Bazı AVM'lerde bulunan bankalar ise AVM'lerinde açılış saati olan 10:00 itibariyle hizmet vermektedir.
BAZI BANKALAR AVM'LERDE DE AÇIK
Bankalar resmi tatil ve bayram tatilleri haricinde hafta içi her gün açıktır. Hafta sonu bankalar genellikle kapalıdır. Ancak AVM ve havalimanlarında işlem yapılabilmesi için bazen açık şubeler vardır.
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