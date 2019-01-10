Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
GeriEkonomi Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
10.01.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 4 Ocak itibarıyla 2 trilyon 476 milyar liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 181 milyar liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 14 milyar 427 milyon lira artarak 2 trilyon 476 milyar 186 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 4 Ocak ile biten haftada 14 milyar 427 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 461 milyar 759 milyon liradan 2 trilyon 476 milyar 186 milyon liraya çıktı.
Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 75 milyar 935 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 247 milyar 983 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 21 milyar 240 milyon lira artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 180 milyar 979 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 4 Ocak ile biten haftada 749 milyon lira azalarak 398 milyar 929 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 188 milyar 109 milyon lirası konut, 6 milyar 506 milyon lirası taşıt ve 204 milyar 313 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 65 milyon artarak 353 milyar 105 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,8 artarak 103 milyar 213 milyon liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 229 milyon lirası taksitli, 59 milyar 984 milyon lira taksitsiz oldu. Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 4 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 6,2 artarak 31 milyar 645 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 79 milyon lira azalarak 507 milyar 380 milyon liraya geriledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan açıkladı: Hedef 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir

MAN’ın tüm dünyada otobüs üretiminden sorumlu oldu

Dolar kuru 5.47 seviyesinde işlem görüyor

İflas başvurusu yapmıştı! Teklif yükseltti