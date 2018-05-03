Bankacılık sektörünün kalbi Ankara’da atacak
Türkiye’de ilk kez bankacılarla akademisyenler kongrede buluşacak. 4-5 Mayıs tarihlerinde Ankara’da yapılacak kongrenin açılışını İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı ve Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku yapacak.
1. Uluslararası Bankacılık Kongresi Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nün ev sahipliğinde Sheraton Ankara Otel’de toplanacak.
Farklı üniversitelerden akademisyenler, üst düzey bankacılarla sektörün bugününü ve geleceği masaya yatırılacak. Kongre Dönem Başkanı Doç. Dr. Şenol Babuşçu, “İki gün süresince bitcoin’den şubesiz bankacılığa, robot teknolojisinden bilgi güvenliğine kadar 102 konu tartışılacak.
Kongre, hızla değişim gösteren finansal piyasalar ve bankacılık sektörünün gelecek vizyonu katılımcılarla tartışmalı bir ortamda ele alınacak. Sunum başlıklarının da güncel ve ilgi çekici olmasına özellikle dikkat edildi”
dedi.
İlk günkü oturumlarda döviz kurlarındaki değişimler, yönetim kurulu yapısı ile banka karlılığı ilişkisi, rating kuruluşları ve objektiflik, tüketici kredileri, sorunlu krediler, sigortacılık sektörü, bankacılıkta hileli risk değerlemesi gibi başlıklar dikkat çekiyor.
İkinci gün oturumlarında ise katılım bankacılığı, İslami Bankacılık, kamu bankaları, AB ile Türk bankacılığının karşılaştırması, bankacılık sektörü denetimi, Kredi Garanti Fonu, takipteki krediler, bireysel emeklilik, dijital yaşamda para ve kripto ödeme araçları, kripto paraların sosyal etkileri, kredi kartları, Varlık Fonu, mobil bankacılık, dijital bankacılık gibi güncel pekçok konu ele alınıyor. Kongrenin ana sponsorsuluğunu Merkez Bankası, Ziraat Finans ve Halkbank yapıyor.
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