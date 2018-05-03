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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
03.05.2018 - 17:12, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün kalbi Ankara’da atacak

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Bankacılık sektörünün kalbi Ankara’da atacak

Türkiye’de ilk kez bankacılarla akademisyenler kongrede buluşacak. 4-5 Mayıs tarihlerinde Ankara’da yapılacak kongrenin açılışını İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı ve Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku yapacak.

1. Uluslararası Bankacılık Kongresi Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nün ev sahipliğinde Sheraton Ankara Otel’de toplanacak.

Farklı üniversitelerden akademisyenler, üst düzey bankacılarla sektörün bugününü ve geleceği masaya yatırılacak. Kongre Dönem Başkanı Doç. Dr. Şenol Babuşçu, “İki gün süresince bitcoin’den şubesiz bankacılığa, robot teknolojisinden bilgi güvenliğine kadar 102 konu tartışılacak.

Kongre, hızla değişim gösteren finansal piyasalar ve bankacılık sektörünün gelecek vizyonu katılımcılarla tartışmalı bir ortamda ele alınacak. Sunum başlıklarının da güncel ve ilgi çekici olmasına özellikle dikkat edildi”
dedi.

İlk günkü oturumlarda döviz kurlarındaki değişimler, yönetim kurulu yapısı ile banka karlılığı ilişkisi, rating kuruluşları ve objektiflik, tüketici kredileri, sorunlu krediler, sigortacılık sektörü, bankacılıkta hileli risk değerlemesi gibi başlıklar dikkat çekiyor.

İkinci gün oturumlarında ise katılım bankacılığı, İslami Bankacılık, kamu bankaları, AB ile Türk bankacılığının karşılaştırması, bankacılık sektörü denetimi, Kredi Garanti Fonu, takipteki krediler, bireysel emeklilik, dijital yaşamda para ve kripto ödeme araçları, kripto paraların sosyal etkileri, kredi kartları, Varlık Fonu, mobil bankacılık, dijital bankacılık gibi güncel pekçok konu ele alınıyor. Kongrenin ana sponsorsuluğunu Merkez Bankası, Ziraat Finans ve Halkbank yapıyor.

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