Bankacılık sektör aktif büyüklüğü 3,2 trilyon lirayı aştı

Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ocak sonu itibarıyla 3 trilyon 248 milyar 336 milyon lira oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ocak sonu itibarıyla bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı.

Buna göre, Ocak 2018 döneminde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 248 milyar 336 milyon lira olarak gerçekleşti. Bilançonun pasif tarafında yer alan "Karşılıklar" kalemi altında sınıflandırılan "Genel Karşılık" tutarının, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 9 uygulamasına geçen bankalar açısından aktifi düzenleyici olarak "Beklenen Zarar Karşılıkları" kalemi altında (Birinci ve İkinci Aşama Karşılıklar) sınıflandırılmaya başlanmasının azaltıcı etkisine de bağlı olarak, sektörün aktif toplamı 2017 yıl sonuna göre 9 milyar 507 milyon lira azaldı.

Ocak 2018 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 111 milyar 487 milyon lira, menkul değerler 401 milyar 991 milyon lira oldu. Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 0,3 azaldı, krediler yüzde 0,6 artış gösterdi ve menkul değerler toplamı ise bir önceki ay seviyesinde kaldı.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2017 yıl sonuna göre yüzde 0,2 artışla 1 trilyon 713 milyar 853 milyon liraya yükseldi. Ocak sonu itibarıyla sektörün dönem net kârı 4 milyar 537 milyon lira olurken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 artış gösterdi. Ocak 2017'de sektörün karı 3 milyar 698 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti. Sektörün sermaye yeterliliği standart oranı ise 16,8 seviyesinde bulunuyor.



