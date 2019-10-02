Bankacılığın geleceğinde 'akıllı' adım
Akbank, müşterilerine geleceğin bankacılık deneyimini yaşatmak üzere başlattığı ‘’Yeni Nesil Akbank’’ programı kapsamında, mobil bankacılık uygulamasını da yeniden tasarladı.
Yenilenen Akbank Mobil de akıllı bankacılık sistemleri kullanarak sade ve kolay süreçlerle müşterilerine bütünsel ve yepyeni bir mobil bankacılık deneyimi sunuluyor. Yeni Akbank uygulaması yapay zeka ve öğrenme teknolojisi ile müşterilerin finansal hareketlerini takip ederek onlara fikir de verecek.
5 STRATEJİK ALAN
Teknolojinin tüm sektörlerde çok büyük bir değişim fırsatı yarattığına dikkat çeken Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Müşteri ihtiyaçları ve kullanım alışkanlıkları da hızlı bir dönüşümden geçiyor. Biz de teknoloji ve insan kaynağımıza önemli yatırımlar yapıyor, geleceğin bankacılığını müşterilerimize bugünden sunuyoruz. ‘’Yeni Nesil Akbank’’ programı kapsamında şubelerimiz ile başlattığımız dönüşüm bugün müşterilerimizle temas ettiğimiz tüm noktalara yayılıyor. Türkiye’ye inanıyoruz. 2018’de 200 milyon dolar gibi büyük bir yatırım gerçekleştirdik ve bu sene de 200 milyon dolar daha yatırım yapıyoruz. Özellikle tasarım ve müşteri deneyimi konularında sadece bankacılık sektörüne değil, tüm sektörlere ilham vererek değer katmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte marka, kültür, inovasyon, altyapı ve tasarım konularını stratejik alan olarak belirledik. Akbank’ın dijital yüzünü uluslararası arenaya taşıyacağız” dedi.
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