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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bankacılığın geleceğinde 'akıllı' adım

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Bankacılığın geleceğinde 'akıllı' adım

Akbank, müşterilerine geleceğin bankacılık deneyimini yaşatmak üzere başlattığı ‘’Yeni Nesil Akbank’’ programı kapsamında, mobil bankacılık uygulamasını da yeniden tasarladı.

Yenilenen Akbank Mobil de akıllı bankacılık sistemleri kullanarak sade ve kolay süreçlerle müşterilerine bütünsel ve yepyeni bir mobil bankacılık deneyimi sunuluyor. Yeni Akbank uygulaması yapay zeka ve öğrenme teknolojisi ile müşterilerin finansal hareketlerini takip ederek onlara fikir de verecek.

5 STRATEJİK ALAN

Teknolojinin tüm sektörlerde çok büyük bir değişim fırsatı yarattığına dikkat çeken Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Müşteri ihtiyaçları ve kullanım alışkanlıkları da hızlı bir dönüşümden geçiyor. Biz de teknoloji ve insan kaynağımıza önemli yatırımlar yapıyor, geleceğin bankacılığını müşterilerimize bugünden sunuyoruz. ‘’Yeni Nesil Akbank’’ programı kapsamında şubelerimiz ile başlattığımız dönüşüm bugün müşterilerimizle temas ettiğimiz tüm noktalara yayılıyor. Türkiye’ye inanıyoruz. 2018’de 200 milyon dolar gibi büyük bir yatırım gerçekleştirdik ve bu sene de 200 milyon dolar daha yatırım yapıyoruz. Özellikle tasarım ve müşteri deneyimi konularında sadece bankacılık sektörüne değil, tüm sektörlere ilham vererek değer katmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte marka, kültür, inovasyon, altyapı ve tasarım konularını stratejik alan olarak belirledik. Akbank’ın dijital yüzünü uluslararası arenaya taşıyacağız” dedi.

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